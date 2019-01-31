Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile birlikte Türkiye'de satışa sunacağı ile modellerini tanıttı ve Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmış oldu.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Oppo, İstanbul’da bugün gerçekleşen lansman etkinliği ile birlikte Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmış oldu. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou’nun da katıldığı etkinlikte Çinli şirketin Türkiye’de satışa sunacağı ilk modeller olan Oppo RX17 PRO, RX17 NEO ve AX7 modelleri de tanıtıldı.

‘’Dünyada 400 binden fazla noktada ürünlerimizi müşterilerle buluşturuyoruz.’’ diyen Zhou, Türkiye faaliyetleri ile ilgili olarak, ‘’Türkiye’de de güçlü bir ekip kurarak yol haritamızı belirledik. Türkiye’de akıllı telefon pazarının en gözde markalarından biri olmayı hedefliyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Oppo RX17 Pro Özellikler

6.4 inç (2280 x 1080 piksel) Full HD+ 19:9 ekran

Snapdragon 710 işlemci, Adreno 616 GPU

6GB/8GB RAM, 128GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

12MP, f/1.5/2.4 diyafram, 20MP, f/2.6 diyaframlı çift arka kamera

25MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB 3.1 Type-C, NFC

SuperVOOC hızlı şarj destekli 3700mAh batarya

Oppo RX17 Neo Özellikler

6.4 inç (2280 x 1080 piksel) Full HD+ 19:9 ekran

Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU

4GB RAM, 128GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

16MP, f/1.75 diyafram, 2MP, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera

25MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

3600mAh batarya

Oppo AX7 Özellikler

Ekran: 6.3 inç (%90.8 ekran-gövde oranı)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 450

RAM: 4 GB

Kamera: 16 MP + 2MP

Depolama: 128 GB

Orta segment akıllı telefon kullanıcılarını hedefleyen Oppo RX17 Neo, 2999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulurken; amiral gemisi segmentinde bulunan Oppo RX17 Pro, 4999 TL fiyatıyla tüketicilerle buluşacak. Giriş-orta seviye bir akıllı telefon olan Oppo AX7 ise 2199 TL fiyat etiketi ile Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı.