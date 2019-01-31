Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Oppo, İstanbul’da bugün gerçekleşen lansman etkinliği ile birlikte Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmış oldu. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou’nun da katıldığı etkinlikte Çinli şirketin Türkiye’de satışa sunacağı ilk modeller olan Oppo RX17 PRO, RX17 NEO ve AX7 modelleri de tanıtıldı.
‘’Dünyada 400 binden fazla noktada ürünlerimizi müşterilerle buluşturuyoruz.’’ diyen Zhou, Türkiye faaliyetleri ile ilgili olarak, ‘’Türkiye’de de güçlü bir ekip kurarak yol haritamızı belirledik. Türkiye’de akıllı telefon pazarının en gözde markalarından biri olmayı hedefliyoruz.’’ şeklinde konuştu.
Oppo RX17 Pro Özellikler
- 6.4 inç (2280 x 1080 piksel) Full HD+ 19:9 ekran
- Snapdragon 710 işlemci, Adreno 616 GPU
- 6GB/8GB RAM, 128GB depolama
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
- 12MP, f/1.5/2.4 diyafram, 20MP, f/2.6 diyaframlı çift arka kamera
- 25MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera
- Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB 3.1 Type-C, NFC
- SuperVOOC hızlı şarj destekli 3700mAh batarya
Oppo RX17 Neo Özellikler
- 6.4 inç (2280 x 1080 piksel) Full HD+ 19:9 ekran
- Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU
- 4GB RAM, 128GB depolama
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
- 16MP, f/1.75 diyafram, 2MP, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera
- 25MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera
- Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS
- 3600mAh batarya
Oppo AX7 Özellikler
- Ekran: 6.3 inç (%90.8 ekran-gövde oranı)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 450
- RAM: 4 GB
- Kamera: 16 MP + 2MP
- Depolama: 128 GB
Orta segment akıllı telefon kullanıcılarını hedefleyen Oppo RX17 Neo, 2999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulurken; amiral gemisi segmentinde bulunan Oppo RX17 Pro, 4999 TL fiyatıyla tüketicilerle buluşacak. Giriş-orta seviye bir akıllı telefon olan Oppo AX7 ise 2199 TL fiyat etiketi ile Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı.