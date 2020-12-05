Eskiden bir lüks olan görüntü sabitleme sistemleri, akıllı telefon fotoğrafçılığının yaygınlaşması ile bir ihtiyaç haline geldi. Optik görüntü sabitleyici başta olmak üzere farklı teknolojiler ile daha temiz görüntüler elde etmek mümkün. Sizin için optik görüntü sabitleyici nedir, diğer sistemlerle farkları nelerdir sorularını yanıtladık.

İyi bir fotoğraf ve video çekmek için güçlü bir makineye, farklı durumlar için çeşitli lenslere ve sabitleme işlemi için farklı donanımlara ihtiyacımız vardı. Artık tüm bu büyük cihazlar akıllı telefon kameramıza sığıyor. Optik görüntü sabitleyici gibi farklı sistemler sayesinde de çekim sırasında oluşacak hatalar en aza indiriliyor. Peki, optik görüntü sabitleyici ve diğer görüntü sabitleyici sistemler nelerdir?

Görüntü sabitleme sistemleri için zaman içinde farklı teknolojiler üretildi. Optik görüntü sabitleyici ve diğer sistemlerin kendilerine göre bazı artı ve eksileri var. Ancak her şeye rağmen artık görüntü sabitleme sistemlerinin belirli bir kararlılıkta olduğunu söylemek mümkün. Yine de bir cihaz alırken optik görüntü sabitleyici nedir, diğer sistemler ile farkları nelerdir bilmeniz, tercih yaparken işinizi kolaylaştıracaktır.

Görüntü sabitleyici nedir?

Görüntü sabitleyici; akıllı telefon kamerası ile çekim yaparken insan eli ile oluşabilecek titreme, sallama, kayma ya da çevre etkisiyle oluşabilecek ışık değişimi, canlı nesne hareketi gibi olumsuz durumların görüntüyü etkilemesini önleyen, farklı teknolojiler kullanılarak oluşturulan sistemdir. 3 temel görüntü sabitleyici sistemden bahsedebiliriz:

Optik görüntü sabitleyici (OIS)

Elektronik görüntü sabitleyici (EIS)

Hibrit görüntü sabitleyici (HIS)

Optik görüntü sabitleyici (OIS) nedir?

Optical Image Stabilization kısaca OIS, Türkçesi ile optik görüntü sabitleyici; görüntü sabitleme işlemi için fiziksel donanım kullanan bir sistemdir. Görüntüyü algılamak ve buna göre kameraya müdahale etmek için bir jiroskop kullanır. Temel amaç, cihaz gövdesi ile kamera hareketlerini aynı hizada tutmaktır.

Optik görüntü sabitleyici sistemi bir donanım ile çalıştığı için farklı sistemlerde olduğu gibi sabitleme sırasında görüntü kaybı ortaya çıkmaz. OIS sisteminde cihaza ek bir donanım eklendiği için maliyet artışına neden olur. Ancak görüntü sorunlarının en sık yaşandığı düşük ışıklı ortamlarda hayat kurtaran bir sistemdir.

Elektronik görüntü sabitleyici (EIS) nedir?

Electronic Image Stabilization kısaca EIS, Türkçesi ile elektronik görüntü sabitleyici; görüntü sabitleme işlemi için yazılım kullanan bir sistemdir. Kamera hareketlerini cihazdaki ivmeölçer yardımı ile algılar ve kareleri birbirine hizalayarak görüntüyü sabitler. Art arda birden çok kare çekilen HDR ve gece modu için idealdir.

Elektronik görüntü sabitleyici, bir videoda en yüksek kontrasta sahip noktayı bulur ve tüm çerçeveyi bu noktaya göre sabitler. Bu nedenle video çerçeveden kırpılacak ve görüntü kaybı ortaya çıkacaktır. Geniş açılı görüntülerde sorun yaratmaz ancak yakın çekimlerde görüntüyü bozacak kadar bir kayba neden olabilir.

Hibrit görüntü sabitleyici nedir?

Hybrid Image Stabilization kısaca HIS, Türkçesi ile hibrit görüntü sabitleyici; hem elektronik hem de optik görüntü sabitleyici sistemin bir arada kullanıldığı görüntü sabitleme teknolojisidir. OIS sistemi donanım dengelemesini sağlarken, EIS sistemi son bir düzeltme ile tüm pürüzleri ortadan kaldırır.

Hibrit görüntü sabitleyici sistem, iki farklı görüntüleme sistemini birleştirdiği için çok güçlü görünse bile eğer akıllı telefonunuzla profesyonel çekimler yapmayı hedeflemiyorsanız çok da gerekli bir sistem değildir. Ancak yeni bir cihaz alırken tercihlerinizi olumlu anlamda etkileyebilecek bir özelliktir.

Görüntü sabitleyici sistemlerin farkları nelerdir?

Optik görüntü sabitleyici ile elektronik görüntü sabitleyici sistem arasındaki en temel fark görüntü kaybıdır. OIS donanımsal bir sistem olduğu için çekim esnasında kamera hareketlerine müdahale eder ve çerçeveden kırpmadan sabitleme işlemini gerçekleştirir. EIS ise yazılımsal bir sistem olduğu için çekilen görüntü üzerinde kırpma yaparak sabitleme işlemini gerçekleştirir.

Diğer önemli bir fark ise arıza yapma ihtimalidir. Optik görüntü sabitleyici sistem bir donanım ile çalıştığı için az da olsa harici olarak bozulma şansı vardır. Elektronik sabitleyici sistem ise bir yazılım ile çalıştığı için kolay bozulmayacak, bozulsa bile parça değişimine gerek duymadan yaşanan arıza düzeltilebilecektir.

Görüntü üzerinde kırpma yapmadığı ve görüntü kaybı yaşanmadığı için optik görüntü sabitleyici sistem yakın çekimde istenilen görüntüyü tam olarak yakalamanızı sağlayacaktır. Elektronik görüntü sabitleyici sistem ise geniş açılı çekimde, HDR ve gece modunda gözle görülür bir iyileştirme sağlar.

Akıllı telefonların arka kamera sayısı arttığı ve yazılım konusunda gelişmeler yaşandığı için artık her iki sistemin birleşmesi olan hibrit görüntü sabitleyici sistem de giderek yaygınlaşıyor. Hibrit görüntü sabitleyici olmazsa olmaz bir sistem değil ancak yeni bir cihaz alırken HIS sistemi cihazı bir adım öne taşıyacaktır.

Tercih yaparken bilmeniz gerekenler:

Günümüzde artık neredeyse tüm akıllı telefon kameralarında elektronik görüntü sabitleyici sistemi ve pek çoğunda optik görüntü sabitleyici sistemi bulunuyor. Ancak ikisi arasında tercih yapmanız gereken bir durumda fotoğraf ve video çekme alışkanlıklarınızı ön planda tutmalısınız.

Eğer yakın çekim yapmayı seviyorsanız cihazda mutlaka optik görüntü sabitleyici sistemi olmalıdır. Cihaz ultra geniş açılı bir lense sahipse optik görüntü sabitleyici yerine elektronik görüntü sabitleyici sistem, özellikle video çekimleri sırasında, yeterli olacaktır. Hibrit görüntü sabitleyici sistem ise giderek yaygınlaştığı için tercihleriniz sırasında ön planda tutabilirsiniz.

Görüntü sabitleyici sistemlere her geçen gün yeni teknolojiler ekleniyor. Yakın zamanda artık bir akıllı telefon ile çekim yaparken gimbal ya da tripod gibi harici bir donanıma ihtiyaç duymadan temiz görüntüler elde edebileceğiz.