Ereksiyon problemi yaşayan erkekler için Viagra harici bir alternatif bulunmuş olabilir. Muz örümceğinin kalıcı ereksiyona yol açan zehri, laboratuvar ortamında yapay olarak üretildi. Jel hale getirilen molekül, fareler üzerinde başarılı oldu.

Brezilya'da hizmet vermekte olan Minas Gerais Federal Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, ereksiyon problemi yaşayan erkekler için Viagra harici bir çözüm geliştirmek üzereler. Ereksiyona yol açtığı bilinen muz örümceğinin zehrindeki molekülleri sentetik olarak üretmeyi başaran uzmanlar, önemli bir sorunu tarihe gömmeyi başarabilirler gibi duruyor.

Ereksiyon sorunu yaşayan erkeklerin en büyük yardımcısı Viagra'dır. Ancak Viagra, hiç de göründüğü kadar masum bir ilaç değil. Diğer her şeyden önce, yapılan araştırmalara göre bu ilacın başarı olasılığı yüzde 70'lerde. Ayrıca çok ciddi yan etkileri var ve kalp ile karaciğer rahatsızlıkları yaşayan erkekler için ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. İşte Brezilya'dan gelen haberler, Viagra'ya karşı yeni ve nispeten doğal bir alternatif üretildiğini gözler önüne seriyor.

Muz örümceğinin kalıcı ereksiyona yol açtığı zaten biliniyordu

Muz örümceğinde bulunan zehrin için erkekler için tehlikeli olduğu zaten bilinen bir gerçekti. Bu zehre yoğun miktarda maruz kalınması, kalıcı ereksiyona ve penis dokusunun ölümüne yol açıyor. Hatta doktorlar, bazı durumlarda penisi tamamen kesmek zorunda kalabiliyorlar. İşte Brezilya'da yapılan çalışma, bu zehrin kontrollü bir şekilde kullanılmasıyla ereksiyon sorununun ortadan kalkabileceğini gözler önüne serdi.

Bilim insanları, muz örümceğinin zehrindeki molekülü laboratuvar ortamında üretmeyi başardılar. Sonraki aşamada ise molekülün fareler üzerindeki etkisi test edildi. Jel hale getirilen ve hayvanların kasıklarına uygulanan moleküller, beklendiği gibi ereksiyona yol açtı. Bunu sağlayan şey ise jelin, vücuttaki nitrik oksit salınımını artırmasıydı. Süreç, Viagra ile benzer şekilde gelişiyordu. Nitrik oksit, kanın penise pompalanmasını sağlıyor, bu da ereksiyona neden oluyordu.

İnsanlar üzerinde de test edilecek

Brezilyalı uzmanlar, çalışma için yeni bir sayfa açtılar. Bundan sonraki süreçte insanlı testler yapılacak. Eğer araştırma, örümcek zehrinin gerçekten de ereksiyon sorununu ortadan kaldırdığı sonucuna ulaştırmayı başarırsa Viagra için yepyeni bir alternatif üretilmiş olacak. Elbette tüm bunlar için zamana ihtiyaç var.