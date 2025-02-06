Bilim insanları, Kuzey İrlanda'da örümceklerin beyinlerini ele geçiren ve onları zombileştiren yeni bir mantar keşfettiler. Bu mantar türüne "Gibellula attenboroughii" adı verildi.

Bilim insanları, İrlanda'nın kuzey bölgesinde çok ilginç bir keşif yaptılar. Tespit edilen yeni bir mantar türünün, küre örümceklerini zombileştirdiği ortaya çıktı. Araştırmacılara göre söz konusu mantar türü, küre örümceklerinin beynini ele geçiriyordu.

Keşifle ilgili ilk bulgular, terk edilmiş bir barut deposunda bulundu. Araştırmacılar, deponun tavanında ölmüş hâlde olan bir örümcek sürüsüne denk geldiler. Ancak bu örümcek sürüsü çok ilginç bir durumdaydı. Neredeyse tanınmıyorlardı ve özellikle de baş çevresi, bembeyaz bir katmanla kaplanmıştı.

Örümcekleri zombileştiren mantar böyle görünüyordu

Çalışmanın kapsamını genişleten bilim insanları, yeni mantar türüne farklı farklı bölgelerde ulaşmaya başladılar. "Gibellula attenboroughii" adı verilen mantarın daha da ilginç bir özelliği ise örümcekleri ölmeden önce yönlendirmiş olmasıydı. Araştırmacılar, küre örümceklerinin genelde gizlendiklerini ancak mantarla enfekte olan örümceklerin, doğasına aykırı bir şekilde özellikle tavan ve açık yerlere gittiklerini tespit ettiler.

Bilim insanları, mantarın örümceklerin beyinlerine kadar nüfuz ettiklerini düşünüyorlar. Mantar, beynini ele geçirdiği örümceği ortamın tavanına yönlendiriyordu. Çünkü bu sayede hava akımlarından faydalanılacak, sporların üremesi sağlanacaktı.

Uluslararası Tarım ve Biyobilim Merkezi bünyesinde çalışan Harry Evans ile ekibi, bunun "Gibellula" mantarları için sadece başlangıç olduğuna inanıyorlar. Araştırmacılara göre Birleşik Krallık bölgesinde yapılacak daha detaylı çalışmalar, Gibellula mantarlarının daha da çeşitlenmesini sağlayabilir.