Bir zenginin yapabileceği en gösterişli ve dikkat çekici hamle ne olabilir? Mesela, kaldığı otelden çıkmamak için oteli satın alması? Bu içerikte, işte tam da böyle bir hamle yapan Howard Hughes’un hikâyesini anlatacağız.

Hikâyemiz Howard Hughes’un, 1966 yılının Şükran Günü'nde gizlice Las Vegas'a gelmesiyle başlıyor.

Trans World Airlines'taki hisselerinin satışından elde ettiği 500 milyon dolarla Los Angeles'tan ayrılan Hughes, Nevada çölüne bu bölgenin vergi avantajlarından faydalanmak için gelmişti.

Desert Inn isimli otele 10 günlüğüne yerleşmiş ve üst kattaki süitin tamamını bu süre için tutmuştu.

Ancak bu kısa süreli ziyaret otel yönetiminin beklediğinden çok daha farklı sonlanacaktı.

Yılbaşı tatili yaklaştığında, otel yönetimi Hughes'un süiti boşaltmasını istedi.

Oda farklı üst düzey müşteriler için rezerve edilmişti ve Hughes’un 10 günlük rezervasyonunun sonuna gelinmişti.

Hughes ise odayı boşaltmayı reddetti.

Hatta bu talebe kulak asmamakla kalmadı, tüm oteli satın almaya karar verdi!

Hughes'un aslında bir otel satın almak gibi bir niyeti yoktu sadece uyuyacak bir yere ihtiyacı vardı.

Ve otelden çıkmayı reddeden Hughes oteli o zamanki değerinin çok üstünde bir fiyat olan 13,2 milyon dolara satın aldı.

Hughes, bununla da yetinmedi ve Las Vegas'ta büyük bir yatırım çılgınlığına başladı.

"Bu oyuncaklardan daha kaç tane var?" diye soran Hughes, kumarhane koleksiyonunu genişletmeye karar vererek Sands, Castaways ve Frontier gibi birçok kumarhaneyi yaklaşık 60 milyon dolara satın aldı.

Bu satın almalar sonucunda bir yıl içinde günde ortalama 175.000 dolardan fazla harcama yaptı ve Hughes'un yatırımları aslında şehirdeki onlarca yıllık mafya kontrolünün sona ermesine de yardımcı oldu.

Hughes’un güç gösterisi gibi görünen satın almasıyla başlayan ve büyük bir yatırıma dönüşen bu satın almalar mafya döneminin bitmesini de sağlayarak bir yandan da Las Vegas’ın kumarhane endüstrisine yeni bir saygınlık getirdi…

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