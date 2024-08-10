Donald Trump'ın gayrimenkul dünyasında yaptığı birçok hamle, yıllar boyunca manşetlerden düşmedi. Ancak, bunlar arasında en dikkat çekici olanlardan biri, şüphesiz Mar-a-Lago'yu satın alma sürecinde yaptığı kurnaz hamle. Bu içerikte, bu olayın derinliklerine iniyoruz.

Mar-a-Lago, 1920'lerde Marjorie Merriweather Post tarafından inşa ettirilen, Palm Beach, Florida'da bulunan muhteşem bir malikâne.

Post'un ölümünden sonra Amerika hükümetine bağışlanan mülk, bakım maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle 1981'de satışa çıkarıldı. İşte bu birazdan anlatacağımız olayın ilk adımıydı.

Trump, satışa çıkan mülkü 15 milyon dolara satın almak istedi fakat bu teklif reddedildi.

O yıllarda Mar-a-Lago için hükümetin istediği fiyat 20 milyon dolardı.

Bu göz alıcı mülke göz koyan Trump 15 milyon dolarlık bir teklif verilse de bu teklifi kabul edilmedi.

Ancak Trump pes etmemeye kararlıydı ve istediği fiyata mülkü satın alamayınca farklı bir strateji geliştirdi.

İlk adım olarak, malikanenin yanında bulunan sahil arazisini 2 milyon dolara satın aldı.

Bu hamle gerçekten çok kurnazcaydı.

Çünkü Trump araziyi satın almasının ardından aldığı araziye Mar-a-Lago'nun deniz manzarasını kısıtlayacak bir yapı inşa edeceğini söyledi ve bu da mülkün değerini düşürdü.

Ardından ikinci bir hamle yaparak mülkün tarihi değerine vurgu yaptı ve bakımsız kalmasının getireceği zararları öne sürdü.

1985 yılında Trump 7 milyon dolara yeniden teklif verdi.

Bu sefer teklif kabul edildi ve Trump kurnazca hamlesinden dolayı Mar-a-Lago'yu kabul edilmeyen teklifinden çok ama çok daha ucuza almayı başardı.

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