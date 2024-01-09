Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'e katılan Alman otomotiv devi BMW, bu yıl araç içi hizmetlere odaklanmış durumda. BMW'nin tanıttığı hizmetleri arasında oyun, video izleme, yapay zekâ gibi özellikler yer alıyor.

Geçtiğimiz yıllarda CES'te oldukça sıra dışı ve kendine has konseptler ile karşımıza çıkan Alman otomotiv devi BMW, bu yıl daha "içe dönük" bir sunum gerçekleştirdi. Elbette bu demek değil ki firmanın sunduğu heyecan verici hiçbir şey yok, aksine hayatımızın bir parçası olabilecek yenilikler var. Firma, müşterilerinin sahip olmak isteyeceğini düşündüğü teknoloji ve medya içeriklerine odaklanmış durumda.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan BMW Group CTO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Frank Weber, firmanın "daha çok içerik, daha çok kişiselleştirme ve daha çok oyun" odaklı olduğunu ve daha fazla yenilik de geleceğini söyledi. Ayrıca BMW'lerde kullanılan yazılımın artırılmış gerçeklik ve güvenilir yapay zekâ ile mükemmel şekilde entegre edildiğini de sözlerine ekledi.

"Daha çok içerik, daha çok kişiselleştirme, daha çok oyun"

Yani BMW, araçlarında daha fazla video içeriğine ve oyun içeriğine erişim sağlayacak. Bununla da kalmayacak olan firma, gelecekte müşterilerinin bugün erişimleri olmayan teknolojilere de erişebileceğini söylüyor. Bu teknolojiler arasında artırılmış ve karma gerçeklik, üretken yapay zekâ kullanan araç içi sesli asistan gibi özellikler yer alıyor.

BMW'de oturup oyun oynamak mümkün

BMW'nin işletim sistemi olan BMW OS 9 ya da iDrive 9'un temelinde Google'ın Android Auto yer alıyor. BMW Digital Premium paket alan tüketiciler, çeşitli üçüncü parti geliştiricilerin oyunlarına erişebiliyor. BMW i7'nin 32 inçlik açılabilir ekranı gibi ekranlarda yolcular oyun oynayabiliyor.

Yeni güncelleme ile birlikte ise BMW sürücüleri oyun oynamak için gerçek oyun kumandaları kullanabilecek. Bluetooth bağlantı seçeneğine sahip herhangi bir kumandaya sahip olmak yeterli olacak. Bu özellik bu yıl içinde tüm araçlara güncelleme olarak dağıtılacak. Oyunları tek kişi ya da çok oyunculu olarak oynamak mümkün olacak. Elbette ki BMW, bu özelliğin sürücünün dikkatini dağıtmaması ya da kötüye kullanılmaması için bazı önlemler de alacak.

Arka koltuktaki yolcular film keyfi yapabilecek

Yolculuklarda oyun oynayanlar olduğu kadar bir şeyler izleyenler de çok. BMW'nin yeni sistemiyle birlikte araçlarda izleyebileceğimiz içeriklerin sayısı artacak. Örneğin BMW i7 sedanın 31 inçlik ekranında bir şeyler izlemek isteyen arka koltuktaki yolcular, Amazon Fire TV'den bir şeyler izleyebiliyorlardı.

iDrive 8.5 veya 9 güncellemesi ile birlikte "DTS AutoStage Video Service" adlı bir özelliğe kavuşacak olan bu ekranlarda canlı yayınlar, haberler, spor müsabakaları, çocuklara özel içerikler, filmler, diziler izlemek mümkün olacak. BMW, bu özelliğin 2024 yılında lüks ve "ağır abi" araçlarında kullanıma sunacak.

Artırılmış ve karma gerçeklik

Otomotiv sektöründeki devler uzun zamandır artırılmış gerçeklik uygulamalarını araçlarında kullanmaya çalışıyor. BMW, bu özelliği istendiği şekilde kullanabilen ilk firma olduğuna inanıyor. Firma bu özelliği ilk defa CES'te göstereceğini söylüyor.

Yolcular, Xreal Air 2 AR gözlükleri taktıktan sonra "navigasyon yönlendirmelerinin, tehlike uyarılarının, eğlence içeriklerinin, şarj istasyonu bilgilendirmelerinin ve park durumunda destek görselleştirmelerinin gerçek dünya ortamına nasıl mükemmel şekilde entegre edildiğini" görecekler. BMW, gerçek dünyada hızla hareket ederken sanal objelerle etkileşimin sorunsuz olması için Meta ile de çalışıyordu.

BMW, aracın sensör verileri ille eşlenen gözlükler sayesinde her türlü yol ve sürüş durumunda bu artırılmış gerçeklik kullanılabilecek. BMW, bu özelliklerin sunulacağı araçların sahiplerinin şoför kullanan kişiler olacağına inanıyor. Böylece ekranlar ve artırılmış gerçeklik araçlarıyla, yolda geçen süre de verimli kullanılacak.

Kara Şimşek oldu Mavi BMW: Sesli asistan geliyor

Son olarak BMW, Amazon Alexa teknolojisi üzerinden kendi sesli asistanını geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Şimdilik kesinleşmiş bir şey olmasa da BMW, Alexa'nın büyük dil modelini temel olarak kullanarak kendi modelini geliştiriyor. Bu yapay zekâ asistan, basit yönlendirmeler, hızlı bilgilendirmeler yapabilecek, araç hakkındaki soruları cevaplandırabilecek. Ayrıca aracın bazı özelliklerini de kontrol edebilecek.

BMW araçlarda 2018 yılından bu yana Alexa kullanılsa da BMW, yeni asistan ile birlikte "daha insanî diyaloglar" kurulabilmesini ve kompleks işlemler yapılabilmesini sağlayacak. Bu özellikler de yeni büyük dil modeli teknolojileri sayesinde mümkün olacak.

BMW'nin bir diğer dikkat çekici yeniliği ise teleoperatörlük oldu. Bu özellik oldukça ilginç ve hayatı kolaylaştırabilecek bir özellik olsa da gelişi için daha beklemek gerekeceği neredeyse kesin. Sistem ise şöyle işliyor: Önceden belirlenmiş olan park alanına, mesela İspark'a ya da evinizin garajı varsa evinizin garajına, aracınız kendi kendine gidip uygun bir boş yer arıyor ve kendini park ediyor.

Sonra da o garaj senin bu otopark benim arabayı aramayın diye arabayı kullanacağınız zaman ayağınıza çağırabiliyorsunuz. Aslında bu süreç, çok düşük gecikmeye sahip internet bağlantısıyla bir operatör tarafından idare ediliyor. Elbette ki bu teknolojinin daha gelişmeye ihtiyacı var ancak kullanılabilir hâle geldiğinde çok etkili olacak.