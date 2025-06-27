Otomobillerle ilgili bir araştırma, kör nokta alanının arttığını, görüş alanının düştüğünü ortaya koydu. Mühendislik teknolojileri gelişiyor olmasına rağmen otomobillerde çözülemeyen sorunlar var...

ABD Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS), otomobillerle ilgili dikkat çeken bir araştırma yaptı. Bu çalışma kapsamında 6 farklı otomobilin 1997'den 2023'e kadar üretilmiş olan tüm versiyonlarını inceleyen ekip, önemli bir sonuca ulaştı. Yıllar geçiyor ve mühendislik teknolojileri gelişiyor olmasına rağmen otomobillerdeki görüş alanı düşüyor, kör noktalar artıyordu.

Yapılan araştırma kapsamında Chevrolet Suburban, Ford F-150, Honda Accord, Honda CR-V, Jeep Grand Cherokee ve Toyota Camry'yi inceleyen araştırmacılar, özellikle de SUV otomobillerde ciddi bir kör nokta artışı yakaladılar. Honda Accord ile Toyota Camry ise diğer modellere kıyasla daha iyi sonuçlar vermişti.

En fazla kör nokta artışı Honda CR-V'de yaşandı!

IIHS araştırmacıları, çalışmaya dahil ettikleri otomobillerin ileri kısımları için 10 metre yarı çapı olan bir alan belirlediler. Sonra da bu alanın ne kadarının görülebildiği ölçüldü. Çalışma kapsamında en çok görüş kaybı tespit edilen otomobil, Honda CR-V olarak kayıtlara geçti. 1997 yılında önündeki 10 metrelik alanın yüzde 68'ini görebilen Honda CR-V sürücüleri, artık bunun sadece yüzde 28'ini görebiliyorlardı.

Chevrolet Suburban için de durum farklı değil. İlk kez 2000 yılında satışa sunulduğunda yüzde 56'lık görüş alanı sunabilen otomobil, 2023 yılında yüzde 28'lik görüş alanına sahipti. Ford F-150'deki görüş alanı ise yüzde 43'ten yüzde 36'ya kadar düşmüş durumda.

IIHS araştırmacılarına göre Toyota Camry, 2007 yılında yüzde 61'lik görüş alanı sunabiliyorken bugün yüzde 57'lik görüş alanı sunabiliyordu. Honda Accord'un görüş mesafesi ise yüzde 65'ten yüzde 60'a kadar gerilemiş durumda.

SUV gövde tipine sahip otomobillere binmenin, çoğu zaman daha iyi bir görüş alanı sunacağına inanılır. Neticede bu otomobiller daha yüksektir. Ancak daha yüksek kaputlar ve aynalar, küçük çocuklar ile bisikletlerin görülebilirliğini düşürüyor.