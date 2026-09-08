Bugün yollarda tanımak için tek bir bakışın yettiği otomobil logolarının ilk hallerini görseydiniz aynı şeyi düşünür müydünüz?

Bir otomobilin kimliğini oluşturan en güçlü unsur, şüphesiz kaputun üzerinde gururla taşıdığı logosudur. Bugün, sadelik ve modernlik çizgilerinde şekillenen bu ikonik amblemler, markalar hakkında pek çok hikaye barındırıyor.

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Karmaşık harflerden çizimlere, armalardan minimalist tasarımlara uzanan bu evrim, aslında otomotiv sektörünün de tarihini özetliyor. Şimdi hazırsanız geçmişe kısa bir yolculuk yapalım ve bakalım markaların ilk logoları nasılmış!

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Mercedes-Benz

1902 yılında oval bir tipografiyle yola çıkan marka, efsanevi üç kollu yıldız simgesine 1909'da kavuştu. O zamana dek estetik bir Mercedes yazılı bir logo taşıyordu.

BMW

Bavyera eyaletinin mavi-beyaz renklerini kuşanan BMW, 1917'den beri temel çizgisini bozmadı; 70'lerdeki o ateşli M Motorsport dokunuşunu ve 2000'lerin üç boyutlu krom havasını saymazsak tasarımından hiç ödün vermedi diyebiliriz.

Renault

Süslü bir madalyonla başlayıp I. Dünya Savaşı'nda tank amblemine kadar evrilen Renault, 1925'te meşhur elmas formuna geçerek otomotiv tarihinin en radikal değişimlerinden birine imza attı.

Audi

Audi'nin 1909'daki ilk logosu, bugünkü ikonik dört halkadan oldukça farklı. Oval bir çerçeve içindeki eğik “Audi” yazısından oluşan bu tasarımın ömrü ise kısa sürdü:DKW, Horch ve Wanderer'ın 1932'de Auto Union çatısı altında birleşmesiyle bugün bilinen dört halkalı hali ortaya çıktı.

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Volkswagen

1937'de Nazi döneminin çarklı ve gamalı haç çağrışımlı sembolüyle doğan Volkswagen logosu, savaşın hemen ardından ağır siyasi sembollerden arındı. Almanca "Volks" (Halk) ve "Wagen" (Araba) kelimelerinin baş harflerinden oluşan iç içe geçmiş V ve W harfleri, yıllar içinde günümüz çizgisine kavuştu.

Opel

Otomobilden önce dikiş makinesi ve bisiklet üreten Opel, ilk logosunda kurucusu Adam Opel’in baş harflerinden oluşan süslü bir armaya sahipti. 1930’lardaki popüler "Blitz" kamyon modelinden ve zeplin figürlerinden esinlenerek halkanın içinden geçen şimşek simgesine kavuşan marka, zamanla logoyu sadeleştirdi.

Toyota

Sektöre kurucusu Kiichiro Toyoda'nın soyadıyla başlayan marka, Japon alfabesinde 8 fırça darbesiyle yazılan ve uğur getirdiğine inanılan "Toyota" ismine geçerek ilk radikal kararını aldı.

Honda

1960’ların başında otomotiv dünyasına adım atan Honda, logoyu tasarlarken geniş bir "H" harfiyle yola çıktı. 1981’de dikey ve dik bir dikey çerçeveye kavuşan ikonik "H" amblemi, 2000’lerdeki krom derinlik hamlesinin ardından 2024 itibarıyla çerçevesiz ve minimalist yeni formuna evrildi.

Nissan

Japonya'nın doğan güneşini simgeleyen kırmızı daire üzerindeki mavi dikdörtgen blokla yola çıkan Nissan, markanın felsefesini logosuna da yansıttı. Yıllar içinde birçok font değişikliğine giden logo, 2000'lerin ikonik kabartmalı krom halkasının ardından 2020'de ultra sade ve ince hatlı dijital logosuna kavuştu.

Hyundai

İlk yıllarında gayet minimalist bir "HD" harfleriyle karşımıza çıkan Hyundai logosu, 1990'da bugün bilinen o italik ve eğik "H" amblemine geçiş yaptı.

Ford

1903'te süslü ve karmaşık bir art nouveau çerçeveyle yola çıkan Ford, 1909'da Henry Ford'un imzasını andıran ikonik el yazısı fontuna kavuştu. 1927 yılında Model A ile birlikte hayatımıza giren o meşhur mavi oval çerçeve ise neredeyse 100 yıldır ufak dokunuşlarla korunarak markanın zamansız bir imzası haline geldi.

Fiat

1899'da pirinç bir plaka üzerindeki uzun şirket ismiyle yola çıkan İtalyan devi Fiat, 1930'lu yıllardaki efsanevi dikey kırmızı ızgara amblemiyle kimliğini buldu. Marka, bugün nostaljik kırmızı amblemini ve sadeleştirilmiş kalın harfli logosunu bir arada yaşatıyor.

Porsche

Merkezinde Stuttgart kentinin şahlanan siyah atını, etrafında ise Württemberg-Baden bölgesinin geyik boynuzları ile siyah ve kırmızı çizgilerini taşıyan bu logo, otomotiv dünyasının en asil imzalarından biri. 1952 yılında Max Hoffman ve Ferry Porsche'nin bir peçete üzerine çizdiği rivayet edilen o ilk kalkandan beri tasarım özüne sadık kalarak sadece ufak dokular ve fırçalanmış metal detaylarıyla günümüze ulaştı.

Kia

Bisiklet parçaları ve boru üretimiyle sektöre giren Kia, ilk logosundaki dişli çark ve somun figürlerinden 90'larda hayatımıza giren o klasik kırmızı oval ambleme geçiş yaptı. Yıllarda güvenli ama sıradan logo tasarımını geride bırakan Kia, 2020'de modernleştirilmiş logosuyla adeta baştan doğdu diyebiliriz.

Peugeot

1847'de gücü ve esnekliği simgelemek için seçilen aslan figürü, Peugeot'un ruhunu oluşturdu. Yıllarca şaha kalkan tüm vücutlu aslan figürleriyle yollarda boy gösteren marka, 2021'deki nostaljik hamlesiyle 1960'ların o karizmatik aslan başı kalkanına geri döndü.

Citroen

Kurucusu Andre Citroen'in otomotiv dünyasına kazandırdığı çift helis dişli sisteminin dişlerinden ilham alan Citroen, çavuş rütbesini andıran Double Chevron simgesini logo olarak kullandı. Yıllarca kavisli çizgilerle sunulan bu ikonik dişliler, son dönemde markanın 1919'daki ilk oval çerçeveli orijinal köklerine modern bir dönüş yaptı.