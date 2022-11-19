Otomobillerde 'Matrah Güncellemesi' İçin Tarih Belli Oldu

Sıfır otomobil almak isteyenlerin son dönemdeki bir numaralı gündem maddeleri arasında yer alan matrah düzenlemesi için tarih belli oldu. AA'nın haberine göre yeni matrah düzenlemesi, 1 Aralık’tan itibaren geçerli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Altuğ Erciş ve derneğin temsilcileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede sektöre ilişkin konular konuşulurken, matrah düzenlemesi de önemli konu başlıklarından biri oldu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre yeni Matrah düzenlemesi çok yakın bir zamandan itibaren geçerli hale gelecek. Paylaşılan bilgilere göre düzenlemenin geçerli olmaya başlayacağı tarih 1 Aralık 2022.

Bakan Nebati’den önemli paylaşım

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “İş dünyası ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin son ayağında, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Sayın Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik.” ifadelerini kullandı. Bakan Nebati ayrıca “İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık.” açıklamasında da bulundu.

Toplantı hakkında paylaşılan bilgilere göre Bakan Nebati, matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ifade ederken uygulamanın hayata geçirileceği tarih olarak 1 Aralık 2022'yi açıkladı.

Daha önce de otomobillerden alınan vergiler üzerine bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı, ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını ancak matrah kısmında bazı değişiklikler yapılacağını ifade etmişti. Matrah değişikliği ile birlikte otomobil fiyatlarının ciddi bir şekilde düşmesi bekleniyor.

Matrah değişikliği sonrasında otomobil piyasasında nasıl bir hareket bekliyorsunuz? Sizce fiyatlar yeterince düşüş gösterecek mi, yoksa matrah düzenlemesi yetersiz mi kalacak?