Otomobil Üreticileri, Üretime Başlama Planlarını Açıkladı

Dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alan bazı şirketler, tesislerindeki üretimin ne zaman başlayacağına dair açıklamalar yaptı. Bazı üreticiler üretimi yeniden başlatacaklarını açıklarken bazılarıysa üretimi ertelediklerini duyurdu.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde tespit edilen ve kısa süre içerisinde diğer ülkelere sıçrayan koronavirüs, tüm dünya ülkelerinde görülmüş durumda. Virüs, şu ana kadar açıklanan verilere göre 3 milyon 270 bini aşkın kişide görüldü ve 230 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine oldu.

Etkisini hâlâ sürdürmeye devam eden koronavirüs, alınan önlemler sonucunda dolaylı olarak dünya üzerindeki tüm sektörleri etkiledi. Virüsten en çok etkilenen sektörler arasında yer alan otomotiv sektöründe neredeyse her şirket üretimini durdurdu.

Hangi şirket ne zaman üretime başlayacak?

Koronavirüs bir önceki döneme göre daha az hızla yayılmaya devam edince de bazı şirketlerin aldığı önlemlerde değişiklikler görüldü. Avrupa’da ve ABD’de birkaç otomobil üreticisi, bazı fabrikalarını üretime açarken diğer üreticiler, alınan önlemlerin kaldırılmasını ileri bir tarihe erteledi. Peki dünyanın en büyük otomobil üreticilerindeki durum nasıl?

Volkswagen:

Diğer üreticilere bakmadan önce Volkswagen’deki durumu açıklamakta fayda var zira şirket, ABD’deki Chattanooga üretim tesisinde 3 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yeniden üretim yapmaya başlayacağını açıklamıştı ancak bu açıklamanın ardından şirketin bundan vazgeçtiği ve üretimin henüz açıklanmayan ileri bir tarihte başlayacağı duyuruldu. Öte yandan şirketin Almanya’da bulunan Wolfsburg tesisinde işler ABD’deki gibi ilerlemedi. Şirket, 27 Nisan 2020 tarihinde bu fabrikadaki üretimi yeniden başlattı.

Toyota:

Bir diğer büyük otomobil üreticisi Toyota, Kuzey Amerika’daki operasyonlarını bir hafta daha durdurmaya devam edeceğini açıkladı. Volkswagen gibi Toyota da aslında yakın bir tarihte (4 Mayıs) üretimi yeniden başlatacaktı ancak şirket bu tarihi 11 Mayıs’a erteledi.

BMW ve Audi:

Alman otomobil devleri BMW ve Audi, iki farklı tesisini açtı. BMW, Münih’teki BMW Welt Deneyim Merkezi'ni müşterileri için açarken müzesini geziye açmadı. Audi’yse 29 Nisan günü Almanya, Ingolstadt’ta üretime yeniden başladı. Audi’nin bu tesisinde şu anda A3 ve Q2 modelleri üretiliyor.

Ford, Fiat ve General Motors:

General Motors, Ford ve Fiat Chrysler Automobiles, şu ana kadar bir açıklamada bulunmadı ve tesislerdeki üretim şu an devam etmiyor ancak The Wall Street Journal’a göre üç şirket de 18 Mayıs’ta üretimi yeniden başlatacak. General Motors, yakın bir zamanda işçilerini korumak için kararlaştırdığı güvenlik protokollerini paylaşmıştı.