Yayımlanan bir grafik, bazı dev otomobil üreticilerinin son dört yıldaki brüt kâr marjı oranlarını ortaya çıkardı. İncelemelerde ise Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın pandemide düşüş yaşamadığı, 2021'de de rakiplerine fark atarak %31 brüt kâr marjı oranı yakaladığı görüldü.

Yüksek vergi oranları ve Türk Lirasının döviz kurları karşısında yaşadığı değer kayıpları ortaya çıkan yüksek fiyatlar sebebiyle ülkemizde otomotiv satışlarının düşmesine, birçok insanın araba hayallerinden vazgeçmesine neden oluyor. Dünya çapında yaşanan çip krizi pandemi gibi konular da dev otomotiv şirketlerinin satış oranlarını etkiliyor.

Şimdi de dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinin bazılarının son dört yıldaki brüt kâr marjı oranları; yani işletmelerin satış ve üretim performanslarını ölçerek yıllık kâr durumunu belirleyen oran belli oldu. Tesla, Ford, General Motors, Toyota ve Volkswagen’in yer aldığı grafikte son yılda Tesla’nın diğer şirketlere karşı oluşturduğu üstünlük dikkat çekti.

Tesla, %31 ile zirvede

Grafik incelendiğinde dünyanın en büyük otomobil üreticisi Tesla’nın, 2021’de %31 kâr marjı oranına sahip olduğu ve önemli bir fark attığı görülüyor. Bunun yanı sıra dev şirketin son dört yılın çoğu çeyreğinde istikrarlı bir çizgi çizdiği, pandeminin zirve yaptığı zamanlarda diğer şirketlerin yaşadığı düşüşü yaşamadığı göze çarpıyor.

Zaten geçtiğimiz günlerde şirketin son çeyrek gelirlerini açıkladığını ve önceki yıla göre 7 kattan daha fazla gelir elde ettiğini sizlere aktarmıştık. Ayrıca Elon Musk’ın CEO’su olduğu şirket 2021 yılında da 1 milyona yakın araç satmayı başarmış ve 53,8 milyar dolar gelir elde etmişti. Yani bu kadar yüksek kazançlar bildiren şirketin böyle bir fark oluşturmasının normal olduğunu söylemek mümkün.

Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan grafikte diğer üreticilere de yer verildi. Veriler incelendiğinde 2021’in brüt kâr marjlarında Toyota’nın %17, Volkswagen’in %15, General Motors’un (GM) %10, Ford’un ise %8 oran yakaladığı gözlemlendi. Ayrıca pandemi kısıtlamalarının arttığı 2020’in ikinci çeyreğinde Tesla dışında bu dört markanın da kâr marjı oranlarında büyük düşüşler yaşadığı; hatta Ford’un eksilere kadar düştüğü göze çarpıyor. 5 şirketin son dört yıldaki kâr oranları ise şu şekilde;

Tesla:

2018 yılında %24 brüt kâr marjı

2019 yılında %23 brüt kâr marjı

2020 yılında %24 brüt kâr marjı

2021 yılında %31 brüt kâr marjı

Toyota:

2018 yılında %17 brüt kâr marjı

2019 yılında %17 brüt kâr marjı

2020 yılında %18 brüt kâr marjı

2021 yılında %17 brüt kâr marjı

Volkswagen:

2018 yılında %18 brüt kâr marjı

2019 yılında %19 brüt kâr marjı

2020 yılında %23 brüt kâr marjı

2021 yılında %15 brüt kâr marjı

General Motors:

2018 yılında %8 brüt kâr marjı

2019 yılında %6 brüt kâr marjı

2020 yılında %12 brüt kâr marjı

2021 yılında %10 brüt kâr marjı

Ford: