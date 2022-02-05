Yüksek vergi oranları ve Türk Lirasının döviz kurları karşısında yaşadığı değer kayıpları ortaya çıkan yüksek fiyatlar sebebiyle ülkemizde otomotiv satışlarının düşmesine, birçok insanın araba hayallerinden vazgeçmesine neden oluyor. Dünya çapında yaşanan çip krizi pandemi gibi konular da dev otomotiv şirketlerinin satış oranlarını etkiliyor.
Şimdi de dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinin bazılarının son dört yıldaki brüt kâr marjı oranları; yani işletmelerin satış ve üretim performanslarını ölçerek yıllık kâr durumunu belirleyen oran belli oldu. Tesla, Ford, General Motors, Toyota ve Volkswagen’in yer aldığı grafikte son yılda Tesla’nın diğer şirketlere karşı oluşturduğu üstünlük dikkat çekti.
Tesla, %31 ile zirvede
Grafik incelendiğinde dünyanın en büyük otomobil üreticisi Tesla’nın, 2021’de %31 kâr marjı oranına sahip olduğu ve önemli bir fark attığı görülüyor. Bunun yanı sıra dev şirketin son dört yılın çoğu çeyreğinde istikrarlı bir çizgi çizdiği, pandeminin zirve yaptığı zamanlarda diğer şirketlerin yaşadığı düşüşü yaşamadığı göze çarpıyor.
Zaten geçtiğimiz günlerde şirketin son çeyrek gelirlerini açıkladığını ve önceki yıla göre 7 kattan daha fazla gelir elde ettiğini sizlere aktarmıştık. Ayrıca Elon Musk’ın CEO’su olduğu şirket 2021 yılında da 1 milyona yakın araç satmayı başarmış ve 53,8 milyar dolar gelir elde etmişti. Yani bu kadar yüksek kazançlar bildiren şirketin böyle bir fark oluşturmasının normal olduğunu söylemek mümkün.
Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan grafikte diğer üreticilere de yer verildi. Veriler incelendiğinde 2021’in brüt kâr marjlarında Toyota’nın %17, Volkswagen’in %15, General Motors’un (GM) %10, Ford’un ise %8 oran yakaladığı gözlemlendi. Ayrıca pandemi kısıtlamalarının arttığı 2020’in ikinci çeyreğinde Tesla dışında bu dört markanın da kâr marjı oranlarında büyük düşüşler yaşadığı; hatta Ford’un eksilere kadar düştüğü göze çarpıyor. 5 şirketin son dört yıldaki kâr oranları ise şu şekilde;
Tesla:
- 2018 yılında %24 brüt kâr marjı
- 2019 yılında %23 brüt kâr marjı
- 2020 yılında %24 brüt kâr marjı
- 2021 yılında %31 brüt kâr marjı
Toyota:
- 2018 yılında %17 brüt kâr marjı
- 2019 yılında %17 brüt kâr marjı
- 2020 yılında %18 brüt kâr marjı
- 2021 yılında %17 brüt kâr marjı
Volkswagen:
- 2018 yılında %18 brüt kâr marjı
- 2019 yılında %19 brüt kâr marjı
- 2020 yılında %23 brüt kâr marjı
- 2021 yılında %15 brüt kâr marjı
General Motors:
- 2018 yılında %8 brüt kâr marjı
- 2019 yılında %6 brüt kâr marjı
- 2020 yılında %12 brüt kâr marjı
- 2021 yılında %10 brüt kâr marjı
Ford:
- 2018 yılında %6 brüt kâr marjı
- 2019 yılında %6 brüt kâr marjı
- 2020 yılında %6 brüt kâr marjı
- 2021 yılında %8 brüt kâr marjı