Otonom Araba Polis Çevirmesine Yakalandı: Polisler Şok Oldu

San Francisco sokaklarında taksi hizmeti veren Cruise'un bir otonom aracı, polis çevirmesine yakalandı. Polislerin araç içinde hiçbir sürücü görmemesi ve karşılığında verdiği tepkiyse sosyal medyada yüz binlerce kişinin ilgisini çekti.

Tam otonom araçların geleceğini mümkün kılmak için tüm şirketler durmadan çalışmaya ve testler gerçekleştirmeye devam ederken, bugün ABD sokaklarında ilginç bir görüntü sosyal medyaya yansıdı. San Francisco’da sürücüsüz bir şekilde taksicilik yapan Cruise isimli şirketin bir aracı, kesin olarak bilinmeyen bir gerekçeden dolayı polis ekipleri tarafından yapılan çevirmeye kurallara uygun bir şekilde durdu.

Geçtiğimiz hafta yaşanan olayda araçta hiçbir sürücüyü görmeyen polis ekipleriyle doğal olarak bir şaşkınlığa uğradı. Etraftaki vatandaşlar polislere gülmeye devam ederken, otonom araç ilginç bir harekete de imza attı. Araç, bir anda polis ekiplerinden uzaklaşmaya başladı. Fakat bunun nedeni ne etraftakilerin ne de çevredekilerin düşündüğü gibi ‘polisten kaçmak’ değildi.

Polis ekiplerinin otonom aracı durdurup şok yaşadığı o anlar:

Polis ekipleri, az ötede yeniden duran Cruise’un otonom aracına yeniden yaklaştı ve bazı işlemler yapmaya başladı. Video, olayın nasıl sona erdiğini göstermese de ekiplerin telefonda birileriyle görüştüğü gözüküyordu. Aracın ilk başta neden polislerden uzaklaştığı ve polislerin kimle görüşüyor olabileceği de Cruise tarafından paylaşıldı.

Cruise, sosyal medyada ses getiren videonun ardından paylaştığı açıklamada araçlarının polis aracına ilk başta teslim olduğunu, sonrasında da olabilecek en güvenli yerde durabilmek için hareketlendiğini açıkladı. Cruise, açıklamasının devamında San Francisco Polis Departmanı ile yakından çalıştığını ve araçlarında bu tarz durumlarda polislerin kendilerine ulaşması için bir telefon numarası olduğunu ifade etti.

Bu arada evet, San Francisco sokakları yaklaşık 3 aydır Cruise'un sürücüsüz tam otonom taksilerine ev sahipliği yapıyor..