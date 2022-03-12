ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartlarını (FVMSS) güncelleyerek otonom araçlar konusunda çığır açıcı kararlar aldı. Yapılan güncelleme, direksiyonsuz ve pedalsız araçların bir nevi yasal hâle gelmesini sağladı.

Hız kesmeden ilerleyen teknoloji, birçok farklı sektörde eskiden ‘hayal’ olarak nitelendirebileceğimiz gelişmelerin önünü açıyor. Otomotiv endüstrisi de bu gelişmelerden etkilenen alanların başında yer alıyor. Şirketlerin kendi kendine gidebilen araçlar konusundaki yatırımlarını artırması da teknolojik gelişmelerin bilim kurgu filmleri seviyesine ulaşabileceğini bizlere gösteriyor.

Bizim de sizlerle sürekli paylaştığımız üzere otonom sürüş teknolojileri dünya çapında yayılmaya başlamış durumda. Bilindiği üzere Elon Musk’ın elektrikli araç şirketi Tesla, bu konuda öncü şirketler arasında. Daha önce gelen haberlerde de Mercedes-Benz’in üçüncü seviye otonom teknolojisinin uluslararası alanda onay aldığını duyurmuştuk. Bunun yanı sıra Volkswagen, Kia ve daha birçok şirketin konu hakkındaki yatırımlarının arttığı bildirilmişti. Şimdi ise bu teknolojilere yönelik oldukça önemli bir karar alındı.

Pedalsız ve direksiyonsuz araçların önü açılıyor

Gelen haberlere göre ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartlarını (FVMSS) güncelleyerek çığır açıcı bir kural değişikliği yaptı. Açıklamalara göre bu değişiklik, ileri seviye otonom sürüş teknolojilerine sahip olan direksiyonsuz, sürücüsüz ve pedalsız araçların önünü açacak.

FVMSS’nin silecek yerleşiminden motora kadar araçlarda birçok zorunluluğu belirleyen kurallar olduğunu belirtelim. Şimdiye kadar da bu kurallarda araçlarda bir sürücü koltuğu, direksiyon simidi ve pedallar bulundurmak zorunluydu. Bu durum da şirketlerin tam otonom sürücüsüz prototip otomobillerin testlerini gerçekleştirmesine zorluk oluşturuyordu. Ancak alınan yeni karar bu durumu değiştirmiş oldu.

Bugün dünyada tüketicilere satılan sürücüsüz tam otonom araçların bulunmadığı bilinen bir gerçek. Şu an satılan araçlardaki en yüksek teknoloji; aracın çevre kontrolü, frenleme ve hızlanmasını sağlayan; ancak sürücünün direksiyon başında hazır bulunmasını gerektiren üçüncü seviye otonom sürüş teknolojisi. Ancak durum böyle olsa da birçok dev otomobil şirketi, gelecekte sürücüye ihtiyaç duymadan tamamen otonom hareket edebilen araçları satmaya başlamak için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yani NHTSA’nın bu duruma hazırlıklı olmak için böyle bir karar aldığını söyleyebiliriz.

‘Güvenlik ekipmanları yolculu ve yolcusuz otonom araçlarından çıkartılmamalı’

Ek olarak bu kural değişikliğinin otonom araçlarda uygulanacak olan güvenlik standartları hakkında bilgiler içerdiğini de söyleyelim. Gelecekte çıkması beklenen otonom araçların kaza yapma olasılığının insanlar tarafından kullanılanlardan daha düşük olacağı görülse de NHTSA, bu araçların ‘mevcut binek araçlar ile aynı düzeyde koruma sağlamaları’ gerektiğini vurguluyor. Şu sıralarda otonom araçlar hakkında gelen ve insanların yaralanmasına; hatta ölmesine sebep olan kaza haberleri de bu güvenlik önlemlerinin kritik olduğunu gösteriyor.

NHTSA ayrıca otomobil üreticilerini, ağırlık ve maliyetten tasarruf etmek için güvenlik ekipmanlarının araçlardan çıkartılmaması gerektiği konusunda da uyardı. Yapılan açıklamalarda, hem yolculu hem yolcusuz araçlarda gerekli tüm güvenlik ekipmanlarının bulunması gerektiği, yolcuların içinde bulunduğu araçlarda da hava yastığı gibi hayat kurtarmada büyük önem taşıyan önlemlerin yer alması gerektiği vurgulandı. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz gelecekte tamamen otonom araçların yollarda bulunmasını destekliyor muşunu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.