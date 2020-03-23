Çinli akıllı telefon üreticisi Oukitel, rekabetçi özelliklere sahip yeni modeli Oukitel WP6'yı duyurdu. 10.000 mAh’lık devasa bir bataryaya sahip olan cihaz, metalik gövdesi ile her koşulda muazzam bir dayanıklılık vaat ediyor.

Ana akımda boy gösteren Çinli üreticilerin aksine, ismi pek fazla duyulmayan bir marka olan Oukitel, sağlamlığı ile öne çıkan telefonları ile sektörde farklı bir yerde konumlanıyor. Shenzhen merkezli firma, merakla beklenen yeni modeli Oukitel WP6’nın global lansmanını gerçekleştirdi.

Oukitel tarafından, “10.000 mAh batarya ve 48 MP kameraya sahip dünyanın ilk dayanıklılık odaklı telefonu” olarak lanse edilen WP6, kullanıcıların mest olabileceği pek çok özelliğe ev sahipliği yapıyor. Dilerseniz lafı daha uzatmayalım ve Oukitel WP6’nın sunduğu özelliklere hep birlikte göz atalım.

Oukitel WP6 tasarımı

Oukitel WP6, 6,3 inç IPS FHD ekranında 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. 1.1 mm kalınlığında Corning Gorilla Glass 6 ile korunan ekran, düşmelere karşı direnç sağlıyor. Ayrıca cihazın gövdesini kaplayan metalik kapak, hem darbelere hem de yüksek sıcaklığa karşı muazzam bir koruma sunuyor.

Gücünü 12nm fabrikasyon sürecinde üretilen Helio P70 yonga setinden alan akıllı telefon, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile geliyor. Kapağının altında 10.000mAh’lık devasa bir batarya bulunan Oukitel WP6, 32 gün bekleme ve 52 saat aktif kullanım süresi ile inanılmaz bir pil ömrü vadediyor.

Telefondaki güç verimliliği ve üstün bekleme süresinin altında ise özel bir Yapay Zeka (AI) çipi yatıyor. Bu çip aynı zamanda cihazın CPU ve GPU tarafında çok daha iyi bir performans sergilemesini sağlıyor.

Kilit açma hızı Huawei ve Xiaomi gibi akıllı telefonlardan çok daha iyi olan Oukitel WP6, modifiye edilen Android Q işletim sistemi ile daha duyarlı ve hızlı bir arayüz deneyimi sunuyor. Arka bölümde 48MP + 5MP + 2MP olmak üzere LED Flaş destekli üçlü kamera dizilimine ev sahipliği yapan cihaz, öndeki su damlası çentiğinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası barındırıyor.

Oukitel WP6 fiyatı

Çinli firma, özellikle ekstrem sporlar yapan kullanıcılara hitap eden Oukitel WP6’nın fiyatında sınırlı bir süre için yüzde 20 indirime gitti. Normalde 249 dolar (1.642 TL) olan cihaz, şu anda Aliexpress üzerinden 199 dolara (1.312 TL) satın alınabiliyor. Cihazın sağlamlığının profesyoneller tarafından gerçekleştirilen testlerde onaylandığını belirten Oukitel, yeni akıllı telefonunun test aşamalarına ilişkin etkileyici bir video paylaşmayı da ihmal etmedi.

Oukitel WP6 özellikleri

Ekran: 6.3 inç IPS FHD+ ekran (1080 x 2340 piksel, Corning Gorilla Glass 6)

6.3 inç IPS FHD+ ekran (1080 x 2340 piksel, Corning Gorilla Glass 6) Boyut: -

- Ağırlık: -

- Batarya: 10.000mAh

10.000mAh Ön Kamera: 16MP

16MP Arka Kamera: 48MP + 5MP + 2MP

48MP + 5MP + 2MP RAM: 6GB

6GB Depolama: 128GB (microSD kart desteği var)

128GB (microSD kart desteği var) İşlemci: Android Q

Android Q Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, Nano-SIM + Nano-SIM / microSD, Type-C USB, GPS, OTG, VoLTE, NFC

Oukitel WP6'nın test videosu