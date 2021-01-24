Online Oyunlar İçin 5 Ping Düşürme Programı

Online oyunlarda ping yüksekliğinden saçınızı başınızı mı yoluyorsunuz? Müjde bu yazı tam sizin için.

Online oyun severlerin en çok araştırdığı konulardan biri olan ping düşürme programları konusunda sizlere bir rehber hazırladık. Ani yükselen ping, dengesizleşmiş bir internet bağlantısı online oyunlarda canınızı hayli sıkıryordur. Özellikle CS:GO gibi oyunlarda lig atlama maçlarında bu durum saç baş yolduracak aşamaya geliyor.

Yüksek pingi düşürmek ve internet bağlantınızı stabilize etmek için bilgisayar ve telefonunuza birçok yazılım indirip deneme yapıyor olabilir hatta bu durumu "kablolu internet" aracılığı ile bile çözemiyor olabilirsiniz. Şimdi size anlatacağımız ping düşürme yöntemleriyle biraz daha garanti seçenekleri inceleyebilirsiniz.

Ping düşürme programı nedir?

Ping düşürme programları konusunda öncelikle konuya bir açıklık getirmek gerekli. İnternet Servis Sağlayıcı (İSS) firmanız, bulunduğunuz konuma yeterli alt yapı sağlayamıyor ve bu sırada, oynadığınız oyunlarda paket kaybı yaşıyorsunuz. Bu programlar “paket kayıplarını” azaltmaya ya da optimize etmeye yarıyor.

Ping düşürme programları genellikle VPN yazılımlarından oluşuyor. Örnek vermek gerekirse eğer; CS:GO’da ping yükselmesi sorununuz varsa ve oyun sunucusu Almanya üzerindeyse, ping düşürme programları sizin bağlantılı olduğunuz sunucuyu direk Almanya’ya yöneltmeyi amaçlıyor. Yine de ping düşürme programlarının “sihirli bir değnek” olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi beraber ping düşürme programlarını inceleyelim:

Ping düşürme programları:

Kill Ping

Exit Lag

Pure VPN

Vypr VPN

NordVPN

Popüler oyunlar için tam optimizasyon sunan Kill Ping:

Oyun sunucusuna ulaşma imkanı:​ Kill Ping programı birçok ping düşürme programı içerisinde en popülerlerinden. Firmanın verdiği garantiler içinde %60 ping azaltma bulunuyor. Bununla beraber Kill Ping, pinginizi azaltmak için ilgili oyun sunucusunun bulunduğu bölgeye en hızlı şekilde gitmeye çalışıyor.

Sadece Windows işletim sistemiyle çalışması: Kill Ping diğer VPN yazılımları gibi IP gizleme hizmeti vermiyor, Android ya da iOS platformlarında mobil olarak çalışmıyor. Sadece Windows bilgisayarlarda çalışan Kill Ping ile Steam oyunları ve diğer masaüstü oyunlarda ping performansınız da yükselme yaşayabilirsiniz.

Popüler oyunlarla tam optimizasyon​: CS:GO, Dota2, League of Legends, Overwatch, PubG, Black Desert, Fortnite gibi oyunlarla optimize şekilde çalışan Kill Ping’in desteklediği tüm oyunların listesine sitesinden ulaşabilirsiniz. Ancak yerli oyunlarımızda optimizasyonu yok. Zula’da ping düşürme yöntemi arıyorsanız sizin için Kill Ping çok doğru bir seçenek değil. Kill Ping’in fiyatı 15 günlük deneme süresi sonrasında aylık 10 dolar seviyesinde.

Esporcuların tercihlerinden olan Exit Lag:

Profesyonel oyuncuların tercihi: Dünyada birçok profesyonel oyuncunun kullandığı Exit Lag ping düşürme programları arasında yine en popüler olanlardan. eSporcuların tercihi Exit Lag'ın oyun optimizasyonu üst seviyede.

Multipatch Connection: Exit Lag yazılımın en önemli işlevlerinden biri Multipath Connection. Multipath Connection oyun sunucusuna birden fazla yolla veri gönderip, mevcut bağlantınızı hızlandırmaya yarıyor. Şöyle düşünebilirsiniz, Exit Lag 30 parça bilyeyi tek bir kanaldan atmak yerine birden fazla kanaldan atıp, daha hızlı varış noktasına ulaştırmayı tercih ediyor.

Multi-internet Connection: Exit Lag programı çoklu internet bağlantısına da izin veriyor. Yani birden fazla internetiniz varsa Exit Lag sayesinde aynı anda kullanabiliyorsunuz.

FPS Boost: Elbette yine Exit Lag’da FPS Boot hizmeti de yer alıyor bu da firmanın oyuncular için yaptığı ayrı bir jest. Oyunlarınızı eğer Exit Lag’a tanımlarsanız, yazılım oyunlarınızı da optimize ediyor. Yine Exit Lag’da Zula gibi oyunlar için çok doğru bir ping düşürme programı değil. Exit Lag’a 3 günlük deneme süresi sonrasında aylık 5.83 dolara sahip olabilirsiniz.

Eşleştirmelerde öncelik sunan Pure VPN:

DDOS Koruması: Birçok VPN firması bu hizmeti sunsa da Pure VPN bu konuda gerçekten öne çıkıyor. Özellikle yayın yapıyorken DDOS saldırısı alanlardansanız Pure VPN sayesinde ne yayın ne de oyun keyfiniz bölünmüyor.

Eşleştirmelerde öncelik: Pure VPN kullanırken oyun sunucusunun olduğu lokasyon ve VPN lokasyonunu eşlediğiniz zaman, oyun eşleştirmelerinde öncelik yaşıyorsunuz. Bunun nedeni temelde online oyun sistemlerinin daha düşük pingli oyuncuları bir araya getirme algoritması. Böylelikle istediğiniz sıraya istediğiniz gibi girebilirsiniz.

Optimize oyunlar: Yine diğer VPN firmaları gibi Pure VPN’de Dota 2, PubG, Fornite ve CS:GO ile tam optimize çalışıyor. Aynı zamanda Pure VPN’in mobil desteği de bulunuyor. 7 gün deneme süresi için 0,99 dolar ücret alan Pure VPN’in fiyatı aylık 11 dolar.

VPN kullandığınızın anlaşılmaması için Vypr VPN

Chameleon teknolojisi ile VPN bloklamadan sıyrılıyor: VPN firmalarının birçoğu online oyunlardan banlı durumda. Vypr VPN hemen her oyunla çalışabiliyor. Chameleon isimli bir teknoloji geliştiren firma, tüm bloklardan sıyrılıp VPN kullandığınız anlaşılmaz.

Tam güvenlik: Vypr VPN izlenemez, görülemez, üçüncü taraflar tarafından takip edilemez en azından firmanın iddiası bu yönde. IP koruması ve DDOS koruması sağlaması da elbette ayrıca güzel bir opsiyon. Yine WireGuard ile tüm cihazlarınızı AES 256-bit ile şifreliyor ve takip edilemez oluyorsunuz.

No-LOG VPN: Vypr VPN herhangi bir şekilde verinizi tutmuyor. Bu da VPN programını oldukça güvenli kılmış durumda. 200.000’den fazla IP barındırması nedeniyle de oyun performansı oldukça yüksek. Aylık 12.95$ fiyatı olan Vypr VPN, diğer VPN yazılımlarına göre biraz daha pahalı ancak daha güvenli.

Fiyat performans arayanlar için NordVPN:

DDOS koruması: Birçok VPN programında bulunan DDOS protection Nord VPN’de de var. DDOS saldırılarına koruma sağladığı için yayıncılar için oldukça seçilesi bir VPN yazılımı.

Bant genişliği kısıtlayıcıdan kaçıyor: Nord VPN’in en önemli özelliklerinden biri kesinlikle bu. VPN yazılımı kullananları tespit eden ISS’ler genelde internet bant genişliğinde kısıtlama ve daraltma uyguluyorlar. Nord VPN takip edilemez olduğu için bunları direk bypass ediyor. ISS herhangi bir aktiviteyi gözlemleyemiyor.

Fiyat performans ürünü: NordVPN bu noktada fiyatıyla öne çıkıyor. 30 günlük deneme süresi sağlayan NordVPN’de 1 yıl üyelik satın alırsanız 2 yıl ücretsiz üyelik kazanıyorsunuz böylelikle 36 aylık üyelikte aylık 3,5 Dolar gibi bir ücret ödüyorsunuz.

Yerli pnline oyunlar için Ping düşürme önerimiz de var:

Yazımızı sonlandırmadan önce belirtmek isteriz ki gaming VPN’lerin birçoğunun maalesef yerli oyunlar için optimizasyonu yok. Zula gibi bir oyunda ping düşürme yöntemi olarak gaming VPN yazılımı tercih edemezsiniz. Bu noktada tercih etmeniz gereken genel yöntem, Türkiye’de de sunucuları bulunan bir VPN servisi tercih edip test yapmanız olacak.

Bu yazının sonunda elbette şunu sorabilirsiniz tabi ki "gerçekten VPN kullanmak ping düşürür mü?" VPN yazılımlarının temel amacı sizin internet güvenliğinizi ve internet bağlantınızı daha stabil kullanmanızı sağlamak. Bundan dolayı mükemmel derecede ping sorunuzu gidermese de belirli bir ölçüde optimize edecektir.