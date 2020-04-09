Uzay Aracı Soyuz MS-16, Kazakistan'dan Fırlatıldı

Soyuz MS-16, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) fırlatıldı.

Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yerel saatle 14.05'te fırlatılan Soyuz MS-16 uzay aracı, kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy'yi götürecek. 6 saat sonra uzay istasyonuna ulaşılması beklenen ekip, bilimsel araştırmalarda bulunacak.

Kapsülün fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı olarak yayınlandı.

Ekibin UUİ'de bulunacağı 6,5 ay içinde istasyonun çalışma kapasitesi ve donatılmasını destekleyeceği, deney, kargo kapsülü karşılama ve yük indirme gibi çalışmalar yapacağı, ROSCOSMOS tarafından açıklandı.

NASA astronotları Jessica Meir ve Andrew Morgan ile Eylül 2019'dan bu yana UUİ'de görev yapan kozmonot Oleg Skripoçka'nın 17 Nisan'da dünyaya dönmesi bekleniyor.

NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak işlettiği UUİ'de uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.