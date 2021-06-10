Pek çok kişinin Netflix’te yayınlanan Narcos dizisi ile daha yakından tanıdığı, yaşamış en ünlü uyuşturucu baronlarından biri olan Pablo Escobar hakkında dizide pek çok şey duyduk. Peki, bunların ne kadarı doğru? Pablo Escobar kimdir sorusu ışığında, dizinin danışmanlığını da yapan gerçek DEA ajanlarının dizi hakkındaki yorumlarına bakalım.

Üşüyen kızı için balya balya para yakmasıyla, dünya çapında aranırken Beyaz Saray önünde fotoğraf çektirmesiyle tanıdığımız yaşamış en ünlü uyuşturucu baronlarından biri olan Pablo Escobar hakkında yapılan Narcos isimli Netflix dizisi ile birlikte, Pablo Escobar hakkında çok daha detaylı bilgi sahibi olduk. Peki, kendine hatırı sayılır bir hayran kitlesi kazanan Narcos dizisi ne kadar doğru?

Öncelikle belirtmeliyiz ki Pablo Escobar uyuşturucu satıcısı bir katildi. Yani anti kahraman bile olmaması gereken bir adam. Ancak şüphesiz ki yakın geçmişte bu kadar büyük bir suç imparatorluğu kurmuş olması bir hayli ilgi çekici. Pablo Escobar hakkında neredeyse bildiğimiz her şeyi öğrendiğimiz Narcos dizisinin de danışmanları olan DEA ajanlarının röportajları doğrultusunda dizide anlatılanların ne kadar doğru olduğunu inceleyelim.

Pablo Escobar kimdir?

Tam adı Pablo Emilio Escobar Gaviria olan Pablo Escobar, 1949 Kolombiya doğumlu. Ufak tefek suçlarla başladığı kriminal hayatının zirvesi, Medellin Karteli’ni kurarak uluslararası alanda uyuşturucu satmasıyla mümkün oldu. Bugüne kadar görülmüş en ünlü narko terörist olan Escobar, 1993 yılında yapılan bir operasyon ile ölü olarak ele geçirildi.

Uyuşturucu satışlarının en parlak olduğu dönemde dünyanın en zengin 7. kişisi olan Pablo Escobar, öldüğünde geriye 30 milyar dolar, bugünün parasıyla 60 milyar dolardan fazla bir servet bırakmıştır. Bölgenin uyuşturucu ticaretini tekelleştirerek kendi kontrolüne alan Escobar, kazandığı bu kirli paranın bir kısmını bölgede hayır işlerinde harcadığı için bazılarının gözünde yerel bir kahramandır.

Narcos dizisinde anlatılanlar doğru mu?

2016 yılında The Hollywood Reporter'a röportaj veren dizisinin yapımcısı Eric Newman, dizinin ne kadar doğru olduğu sorusuna %50 cevabını vermiştir. Bu cevap, dizide anlatılanların yarısı doğru anlamına gelmiyor. Anlatılanların tamamı doğru ancak bu bir belgesel değil, kurgusal yapım olduğu için izlenebilir bir dizi yapmak adına hikaye sanatsal anlamda zenginleştirilmiş.

Narcos dizisinde Pablo Escobar’ı yakalamak için mücadele eden DEA ajanları, dizinin danışmanlarıdır. Steve Murphy ve Javier Pena, uzun yıllar bu hikayeyi satmaya çalıştıklarını ancak karşılarındaki yapımcılar gerçeklikten uzaklaşmak istedikleri için izin vermediklerini söylüyorlar. Eric Newman ile anlaştıkları zaman ise istedikleri tek şey, Medellin Karteli’nin asla övülmemesiydi.

Steve Murphy ve Javier Pena, dizide anlatılan bazı sanatsal eklemelere izin verdiklerini söylüyorlar. İzlenebilir bir iş olması için tüm yapımlar gibi Narcos dizisinde de bazı eklemeler var. Ancak artık emekli olan ajanların söylediklerine göre dizideki zaman çizelgesi ve yaşanan olaylar tamamıyla doğru.

Pablo Escobar’ın oğlu diziye itiraz ediyor:

Pablo Escobar'ın çocuklarından biri olan Juan Pablo Escobar, 2014 yılında Pablo Escobar: My Father isimli bir kitap kaleme aldı ve suç imparatorluğu hakkında pek çok az bilinen detayı anlattı. 2016 yılında yaptığı bir Facebook paylaşımında ise Narcos dizisinin en basit tabirle ‘aşağılayıcı’ olduğunu söyledi.

İspanyolca yaptığı aynı Facebook paylaşımında, dizide yanlış olarak nitelendirdiği 28 olayı anlattığı bir liste de vardı. Yerel spor takımının Pablo Escobar’ı desteklemesi, Escobar’ın rakibi Gilberto Rodriquez'in kızının düğününde saldırması gibi bazı olayların tamamıyla yanlış olduğunu söyleyen Juan Pablo Escobar, kendisi gibi diğer aile üyelerinin de diziye itirazları olduğunu söyledi.

DEA ajanları her şeyin gerçek olduğunu söylüyorlar:

Hikayenin danışmanlığını yapan, dizide kendilerini oyuncu Boyd Holbrook ve Pedro Pascal’ın canlandırdığı Pablo Escobar’ı yakalayan DEA ajanları Steve Murphy ve Javier Pena; dizinin etkileyici sahnelerinden olan, hapishaneye düzenlenen binlerce kişilik operasyonda Escobar’ın kaçmasının tamamıyla gerçek olduğunu söylüyorlar.

Kolombiya polislerinin Pablo Escobar ile çalıştıkları gibi kendilerine de bilgi verdiklerini söyleyen ajanlar, dizideki isimlerin sahte olduğunu ancak Kolombiya Polis Teşkilatı ile yaşananların birebir gerçek olaylar olduğunu söylüyorlar. Escobar’a son kurşunu sıkan polis de gerçeklerden bir tanesi.

Rahatsız edici diğer bir gerçek de Pablo Escobar’ın korkunç bir suç imparatorluğunun lideri olması gibi iyi bir aile babası ve gerçek bir hayırsever olmasıdır. Ailesinin üstüne titremesi ve Medellin halkına bu kadar iyi davranması nedeniyle ona Robin Hood diyenler bile var. Üstelik yalnızca halka değil, dönemin Kolombiya hükümetine de büyük yardımlar yaptığı biliniyor.

Sona yaklaşılırken ailenin durumu iyi değil:

Narcos dizisinde, Pablo Escobar’ın ailesinin çiftliğine giderek babasıyla vakit geçirdiğini görüyoruz. Gerçekte ise aileden ayrıldığı için babasını öldürmüştür. Bu nedenle, bu sahne doğru değildir. Ancak Eric Newman, aynı zaman çizelgesinde olmasa bile böyle bir olayın gerçekleşmiş olacağını düşündükleri için diziye eklediklerini söylüyor.

Steve Murphy ve Javier Pena, Escobar’ın son günlerinin sefalet içinde geçtiğini söylüyorlar. DEA ile birlikte çalışan Kolombiya Polis Teşkilatı, uyuşturucu baronunun gidebileceği her yere baskınlar düzenliyor ve tüm mal varlıkları ile birlikte parasına el koyuyorlardı. Escobar, para arıyor ancak hiçbir yerde bulamıyordu.

24 yaşındaki Pablo Escobar onunla evlendiğinde 15 yaşında olan karısı Tata, uzun yıllar ona sadık kalsa da işlerin sarpa sardığını anladığı zaman kocasının en büyük düşmanlarından olan Gilberto Rodríguez Orejuela’nın yardımıyla ülkeyi terk ediyor. Geride kalan her şeyi ona bırakıyor ve yalnızca canlarını kurtarıyorlar.

Sonunda Pablo Escobar yakalanıyor:

Günden güne iyice sefaletin pençesine düşen, ailesi ile bağları kopan ve neredeyse beş parasız kalan Pablo Escobar, sonunda 2 Aralık 1993 tarihinde Medellin’de bir çatıda yakalanıyor ve üç kurşunla hayatını kaybediyor. Polis, onu canlı yakalamak istiyordu ancak eğer onu vurmasalardı kendilerini öldüreceğini söylemişlerdi.

İlginç bir şekilde, Escobar öldürüldüğü gün onu yıllarca kovalayan ajanlardan Javier Pena orada değildi. Bu durumun oldukça ironik olduğunu söyleyen Pena, önemli olan ölmüş olmasıydı diyor. Oğul Juan Pablo Escobar, babasının intihar etmiş olduğunu söylese de otopsi sonuçları bu iddiayı doğrulamıyor.

Netflix’te yayınlanan Narcos dizisi ile daha yakından tanıdığımız Pablo Escobar ve onun suç imparatorluğunun dizide anlatıldığı gibi olup olmadığını onu yakalayan DEA ajanlarının açıklamaları ışığında değerlendirdik. Dünya kimseye kalmıyor. Geriye kalan yalnızca binlerce kişinin katili bir uyuşturucu satıcısının ilginç hikayesi oluyor.