Son günlerde gündemden düşmeyen "silahlı Pokemon oyunu" Palword için güncel satış rakamları paylaşıldı. Daha birkaç günlük olan oyun, rekorlara doymayacak gibi görünüyor.

Video oyun dünyasının son günlerdeki tek gündemi, "Palworld". Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen oyun, Pokemon'ların silahlandırılmış bir versiyonu olarak nitelendirilebilir. Oyuncular arasında çok büyük ilgi gören yapım, Pokemon evreninin yasal hak sahibi olan The Pokemon Company tarafından hedef tahtasına oturtulmuş olsa da oyuncular, çoktan Palworld çılgınlığına kapılmış durumdalar.

Şimdiyse Palworld ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip, oyunun güncel satış rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya baktığımızda oyunun eşine az rastlanır bir popülariteye ulaşmış olduğunu görüyoruz.

Palworld, yaklaşık 20 milyon oyuncuya ulaştı

Pocketpair tarafından yapılan açıklamaya göre ilk gününde 2 milyon satış rakamı yakalayan Palworld, Steam'de 12 milyonun üzerinde satış yapmayı başardı. Oyunun Xbox ekosistemindeki oyuncu sayısı ise 7 milyonu aştı. Yani Palworld, yaklaşık 20 milyon oyuncuya ulaşmış durumda. Microsoft tarafından sağlanan verilerse Palworld'ün, Game Pass tarihindeki en büyük üçüncü taraf oyun hâline geldiğini gösterdi. Bu arada; 7 milyon oyuncunun kaçının Xbox kopyası satın aldığı kaçının Game Pass'ten ulaştığı belli değil.

Video oyun dünyasını kasıp kavuran oyun, anlık oyuncu sayısında da zirveye oturmuş durumda. SteamDB verilerine göre PUBG, 3 milyon 257 bin 248 oyuncu ile birinci sırada yer alıyor. PUBG'nin ardından da 2 milyon 101 bin 867 eş zamanlı oyuncu ile Palworld bulunuyor. Pocketpair'ın Palworld ile ilgili çalışmaları devam ettikçe, oyunun çok daha iyi bir yere geleceği düşünülüyor.

Palworld'e gelecek yenilikleri öğrenmek isterseniz:

Palworld'ü nasıl oynayacağınızı tam anlamıyla öğrenmek isterseniz: