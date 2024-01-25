Son dönemin en popüler yapımı olan Palworld, sonunda The Pokemon Company'yi de tepki vermeye zorladı.

Palworld, açık dünya hayatta kalma oyunu yapısıyla büyük ilgi gördü ve Steam'in son dönemdeki en popüler oyunu hâline geldi. Hatta Counter Strike 2 gibi yapımlar bile Palworld'ün arkasında kaldı. Yapım bu kadar popüler olunca, oyundaki yaratıklar ile pokemonlar arasındaki benzerlikler de daha çok öne çıkmaya başlamıştı.

The Pokemon Company'den gelen açıklama ile birlikte Palworld'ün mahkemelik olup olmayacağı daha önemli bir soru işareti haline geldi. Normal şartlar altında bu tür yapımlarda doğrudan bir tasarım kullanılmadıysa firmaların fikri mülkiyetlerini kanıtlaması pek de kolay değil. Öte yandan Palworld, aslında bir işletme dersi içeren bir başarıya imza atmış durumda.

The Pokemon Company'nin açıklaması şu şekilde:

"Diğer şirketlerin oyunlarına ilişkin sorular

Başka bir şirketin Ocak 2024'te piyasaya sürülen oyunuyla ilgili birçok soru aldık. Pokemon fikri mülkiyetlerinin veya varlıklarının oyun içinde kullanımına hiçbir izin vermedik. Pokemon fikri mülkiyetlerini ihlal eden herhangi bir hareketi soruşturmayı ve uygun önlemleri almayı amaçlıyoruz. Gelecekte de her bir Pokemonu ve onun dünyasını korumaya ve büyütmeye devam edecek ve dünyayı Pokemon aracılığıyla bir araya getirmeye devam edeceğiz."

Peki bu oyun nasıl oldu da bu kadar popüler oldu?

Nintendo, iş kendi fikri haklarını korumaya geldiğinde sektördeki en keskin hareket eden firmalardan biri, öyle ki beğenmedikleri parodilere karşı bile harekete geçebiliyorlar. Hâliyle Palworld'ün de benzer bir sorun yaşaması bekleniyordu. Yine de Palworld'ün bu kadar başarılı olmasının ardındaki nedenlerden biri, Pokemon hayranlarının uzun zamandır erişebilecekleri bir açık dünya Pokemon oyunu istemeleri.

Pokemon oyunları çoğu platformda yok ve oyunseverler bu dünyaya ilgi duysalar bile dünyaya giremiyorlardı. Belki de Palworld, gelecekte Pokemon yapımlarının diğer platformlara da gelmesinin yolunu açar.