Panasonic, yakın zaman önce ‘Filmmaker Mode’ ve ‘Dolby Vision IQ’ özelliklerini kullanacağına dair ifadelerde bulunmuştu. Japon şirket, şimdi de bu özellikleri barındıracak televizyonlarını duyurdu. Panasonic, bu sene tam 5 adet televizyon çıkaracak ve bu televizyonlar, şirketin yeni akıllı televizyon işletim sistemiyle çalışacak.

Panasonic, son zamanlarda oldukça iyi işlere imza atan bir şirket. Japon şirketin 2020 yılında bizler için neler hazırladığı, yakın zaman önce ortaya çıktı. Şirketin bu sene çıkaracağı üçü OLED ekranlı 5 yeni 4K çözünürlüklü televizyon olduğu öğrenildi.

CES 2020’de şirketin amiral gemisi Panasonic HZ2000 OLED TV ile tanışma şansı yakalamıştık ancak bu sene içerisinde başka OLED televizyonların da çıkarılacağı bilgisi yeni geldi. Panasonic, bu sene bu 3 yeni OLED televizyonun yanı sıra, 2019 yılında çıkan GZ1000 ve GZ1500 modellerinin yeni versiyonları olan HZ1000 ve HZ1500 modellerini de piyasaya sürecek. Görünüşe bakılırsa 2020 yılı, Panasonic için bir hayli hızlı geçecek.

Yeni Dolby Vision IQ ve Filmmaker Mode:

3 yeni OLED televizyonda da geçtiğimiz ocak ayında duyduğumuz ‘Dolby Vision IQ’ özelliği bulunacak. Bu özellik, Dolby Vision’ın görüntü ayarlarının televizyonun bulunduğu odaya göre ayarlanmasını sağlayacak.

Diğer bir geliştirmeyse ‘Filmmaker Mode’ ile ilgili olacak. Filmmaker Mode, sinema için tasarlanmış filmlerin 4K televizyonlarda uğradığı bozulmayı önleyecek. Böylece filmler, yönetmen ve editörler tarafından üretildiği ilk hâliyle izlenebilecek. Bilindiği üzere Netflix’in ‘Calibrated Mode’ özelliği de aynı amaçla geliştirilmişti. Filmmaker Mode’un Dolby Vision IQ ile desteklenmesi, daha iyi bir sonuç ortaya koyacak gibi görünüyor.

Yeni televizyonlarda yeni işletim sistemi kullanılacak:

Panasonic aynı zamanda 3 adet 4K LCD televizyon çıkaracağını da kamuoyuna duyurdu. HX940, HX900 ve HX800; yine Dolby Vision, HDR10+ gibi özelliklerle birlikte gelecek. Bütün bu yeni televizyonlar, hem Alexa hem Google Asistan’ı desteklemekle kalmayacak; aynı zamanda Panasonic’in yeni akıllı televizyon işletim sistemi HomeScreen 5.0’ı da bünyesinde barındıracak.