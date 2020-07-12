Pandemi Döneminde Türkiye'de Yükselişe Geçen Markalar

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında gücüne güç katarak yoluna devam eden firmalar belli oldu. Bu döneminde özellikle sanal market uygulamaları yoğun ilgiyle karşılaşırken, Netflix gibi içerik platformları da bir hayli popülerleşti.

Geçtiğimiz yılın sonunda Çin’de ortaya çıkarak yayılan yeni tip koronavirüs, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Virüs salgını hayatın her alanını olumsuz yönde etkilerken özellikle ekonomi, salgından büyük bir darbe yedi. Öyle ki dünya çapında birçok sektör, yıllık gelir planlarının gerisinde kaldı.

Salgında güç kaybeden şirketler olduğu gibi, gücüne güç katan markalar da yok değil. Bu firmaların başında özellikle temel ihtiyaçlarımızı karşılamamıza imkân sağlayan Getir ve Banabi gibi sanal market uygulamaları yer alıyor. Dilerseniz gelin, salgın döneminde yükselişe geçen bu markalara daha yakından göz atalım.

Migros Sanal Market

Türkiye’nin popüler market zincirlerinden biri olan Migros’un çevrimiçi hizmet veren uygulaması olan Migros Sanal Market, salgın döneminde yükselişe geçen sayılı markalardan biri. 1997 yılından beri hizmet veren marka, bu dönemde evlere teslim ettiği sipariş sayısını 3 kat artırdı.

Getir

Türkiye’nin farklı bölgelerinde 100’den fazla depoyla, ihtiyaç duyulan ürünleri 10 dakika içerisinde getirmeyi amaçlayan çevrimiçi market uygulaması Getir’in salgın döneminde indirme oranı %60, sepet tutarları %50, iş hacmi ise %65 oranında artış gösterdi.

Banabi

Türkiye’deki en popüler uygulamalardan biri olan Yemeksepeti’nin sanal market projesi olan Banabi, salgın döneminde tek seferde verilen siparişlerdeki ürün adedinde ciddi bir artış yaşadı. Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, ortalama sepet tutarında meydana gelen bu artışın, müşterilerin siparişlerini toplu olarak vermeyi tercih etmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

istegelsin

Bir başka sanal market uygulaması olan istegelsin de salgın sürecinde yükselişe geçen firmalar arasında yer alıyor. istegelsin Genel Müdürü Sedat Yıldırım, ilk vakanın Türkiye’de görülmesiyle birlikte satışlarda %80’lik bir artış olduğunu ve yoğun ilgiyi karşılayabilmek için teslimat ekibini genişlettiklerini söylüyor.

Zoom

Koronavirüs salgınının ardından insanların evlerine hapsolmasıyla popülerliğini artıran çevrimiçi konferans uygulaması Zoom, bu dönemde ününü en çok artıran markalardan biri oldu. Öyle ki şirketin geçtiğimiz mali yılın ilk çeyreğinde 122 milyon dolar olan geliri, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 3 kat artarak 328 milyon dolara yükseldi.

Şirketin geçen yıl şubat-nisan ayları arasındaki dönemde 198 bin dolar olan kârı, 2020’nin aynı döneminde 136 kat artarak tam 27 milyon dolar seviyesine ulaştı. Zoom, bu mali yılda toplam 1,8 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyor.

Microsoft Teams

Microsoft tarafından Slack’e rakip olarak tasarlanan iletişim aracı Microsoft Teams, geçtiğimiz mart ayından önce günlük 44 milyon aktif kullanıcı tarafından kullanılıyordu. Bu sayı, salgın döneminde %70 oranında artarak günlük 75 milyon aktif kullanıcıya çıktı.

Netflix

Koronavirüs günlerinde gücüne güç katan bir diğer firma da Netflix oldu. Salgınla birlikte toplam abone sayısını 15,8 milyon artırarak 182,9 milyon kayıtlı aboneye ulaşan şirket, salgından önce yaptığı tahminlerde 2020’nin ilk çeyreği için 7 milyon yeni aboneye ulaşmayı bekliyordu.

BluTV

Türkiye merkezli çevrimiçi dizi ve video platformu BluTV’nin İçerik Direktörü Deniz Şaşmaz Oflaz, markanın günlük yeni üye sayısının 12 Mart’tan itibaren %100 oranında arttığını, kişi başı izleme süresindeyse %51’lik artış meydana geldiğini söylüyor.

puhutv

İnternet üzerinden hizmet veren bir başka Türkiye merkezli medya sağlayıcısı olan puhutv, yalnızca 14-17 Mart tarihleri arasında site içi trafikte %104 oranında artışla karşılaştı. Platformda gerçek izleyici erişimleri ise 17 Mart tarihinde en yüksek değerine ulaşarak 400 bini aştı.

Trendyol

Haziran 2009’dan beri hizmet veren ve salgın döneminden önce de bir hayli popüler olan e-ticaret sitesi Trendyol, Mart 2020’de bir önceki aya kıyasla ilk defa alışveriş yapan tüketici sayısında 2 katın üzerinde bir artış yaşadı.

Hepsiburada

Salgın döneminde 25 milyonu aşan ürün çeşidi ve aylık 150 milyonun üzerinde ziyaretle Türkiye’nin en popüler e-ticaret sitesi olan Hepsiburada, bu yılın sonuna kadar Gebze Akıllı Operasyon Merkezi, Hepsijet Lojistik ve Hepsiexpress Cebindeki Market birimlerindeki operasyon ve dağıtım ağında görevlendirmek üzere 5.000 kişilik ek istihdam sağlayacağını açıkladı.