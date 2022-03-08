Pandemi Destek Kredisiyle Pokemon Kartı Alan Adama Hapis

Geçtiğimiz aylarda pandemi destek kredisiyle Pokemon kartı aldığı ortaya çıkan adam hakkında başlatılan soruşturma sona erdi. Mahkeme, adama 3 yıl hapis cezası ve yüklü para cezası uyguladı. Adam, satın aldığı karttan da oldu.

Dünya çapında artan koleksiyonculuk merakıyla özellikle Pokemon kartlarına olan talep uçuk seviyelere gelmişken, bu kartlarla ilgili pek çok ilginç şey duymuştuk. Bir dönem Twitch’in bitki örtüsü haline bile gelen Pokemon kartları, geçtiğimiz aylardaysa pandemide verilen para yardımıyla kart alan bir adamla gündeme gelmişti.

ABD’de bir adam, iş yeri için aldığı pandemi destek kredisinin büyük bir kısmıyla Pokemon kartı satın almıştı. Bu adamın satın aldığı tek kartın değeri 57 bin dolar idi. Krediyi amacına uygun kullanmayan adam, bunun da üstüne kredi başvurusunda çalışan sayısı ve yıllık gelir hakkında da yalan söylemişti. Adamın haftalardır süren duruşması en sonunda sona erdi ve bu kişinin akıbeti belli oldu.

3 yıl hapis, 3 yıl şartlı tahliye, 85 bin dolar krediyi geri ödeme, 10 bin dolar ceza... Değdi mi?

57 bin dolar karşılığında nadir bulunan Charizard Pokemon kartı satın alan 31 yaşındaki Vinath Oudomsine, ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı karara göre üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Oudomsine, hapis cezasının yanı sıra hapis cezasının ardından 3 yıl şartlı tahliyeyle serbest bırakılacak ve 85 bin dolarlık krediyi ve 10 bin dolarlık cezayı ödeyecek.

Peki o nadir, tam olarak 57 bin 789 dolar değerinde olan, birinci baskı, gölgesiz ve holografik neredeyse hiç dokunulmamış durumdaki Charizard karta ne oldu dersiniz? Oudomsine, bu kartı da yetkililere teslim etmeyi kabul etti. Böylelikle Oudomsine’in bu hareketinden kaynaklanan toplam gider 152 bin doları aşmış olacak.