Bakınca Ürpertici Detaylar Bulacağınız Korku Temalı Tablolar

Sanatçı Jeff Lee Johnson farklı konularda, içinde ürpertici detaylar bulunan çizimler üretiyor. Biz de korku, kurgu ve bilim kurgu alanında çizimler üreten sanatçının öne çıkan eserlerini sizlere derledik.

Bu içeriğimizde sizlere sanatçı Jeff Lee Johnson'ın birbirinden ilginç çizimlerini derledik. Sanatçının söz konusu eserlerini öne çıkaran yanı, detaylara verdiği önem diyebiliriz. Buna ek olarak sanatçı, eserlerinde söz konusu detayları korku öğeleri işleyerek dolduruyor.

Sanatçı, korku temalı çizimlerin yanında fantezi ve bilim kurgu eserleri de üretiyor. Bunların da birkaçına içeriğimizde yer verdik. Şimdi gelin, Johnson'ın birbirinden ürpertici detaylarla dolu eserlerine yakından bakalım.

Bir sahil fotoğrafı ne kadar kaotik olabilir?

Öncelikle ilk gözümüze çarpan detay gözlüğün üzerindeki Medusa'yı andıran karakter oldu. Bunun ardından gözlüğün tam altına baktığınızda köpeğin pek de iyiye yoramayacağımız bir canlıyla uğraştığını görüyoruz. Çizgili tişörtlü adamımızın kanlı havlu, tişört ve elindeki bıçakla nereden geldiğini düşünmek bile istemiyoruz.

Arkada işler daha da garipleşiyor:

Bahsettiğimiz adamın tam arkasına baktığınızda kuma gömülmüş birini ve denize çekilen insanları görebilirsiniz. Kırmızı kazaklı adamın çocuklarının bacaklarında da bir gariplik olduğu ortada. Şezlong kiralama bölümü ilk bakışta normal görünse de alt tarafındaki kan birikintisi dikkat çekiyor. Üst tarafında gördüğümüz, bir kadını tutan dokungaçlar da öyle.

Fotoğrafı çekilen ve durumuna göre oldukça mutlu görünen bebek de bulduğumuz son ürpertici detay.

Günün menüsü böyle olmamalıydı:

Bu eserde ise ilk göze çarpan detay, kahvenin üzerindeki kafatası oluyor. Tam önümüzde dokungaçlarıyla oğlunu çekiştiren bir anne bulunuyor. Masanın ve tezgahın altında ise daha fazla dokungaç ve garip bir canlı görüyoruz. Ayrıca aklı başında birinin o garip şekilde kesilen turtadan yemek istemeyeceği kesin.

Bu sırada yan masamızdaki adam ne yapıyor?

Gazetesini gayet sakin bir şekilde okuyan karakterin tabağında göz ve parmaklar bulunuyor. Lavabonun kapısında ise muhtemelen zor dakikalar geçirmiş olan birinin el izi görünüyor. Son olarak turtanın olduğu masadaki ikinci karakterin yüzü de oldukça garip.

Herkesin şüphesiz kendi iradesiyle beş yıldız verdiği otel:

Burada ise karakterimizin normalin biraz ötesinde olan beyaz ten rengi dikkat çekiyor. Sağ tarafta gördüğümüz kedi, bir dokungaçla uğraşıyor ve hemen arkasında da kan birikintisi görüyoruz. Sol üstteki telefon kulübesinde ise pek de iyi şeyler yaşanmadığı kesin.

Asansörlere baktığımızda ise asansör boşluğuna düşen bir adamı ve bir silüeti görüyoruz. Ayrıca asansör kapısında İllüminati'yi andıran bir sembol de dikkat çekiyor. Ayrıca soldaki asansörde kendini asan bir adamın gölgesine ya da silüetine benzetebileceğimiz bir figür bulunuyor. Resepsiyonun tavanına baktığımızda ise normalden çok daha büyük boyutlarda bir örümcek görüyoruz.

Bugün dışarı çıkmasak da olurmuş:

Bu görselde ilk dikkat çeken detaylardan biri yılan şeklindeki bisiklet zilimiz. Bunun da yanına baktığınızda yemeğin içinden çıkan dokungaçları görebiliyorsunuz. Sağ taraftaki kafenin duvarlarında ve yerde bulunan kan kalıntıları da dikkatimizden kaçmıyor.

Pek de dost canlısı gibi bakmayan bir kurt ve kurdun ayağının yanında kanalizasyondan uzanan eller de bulunuyor. Ayrıca üst tarafta elinde balta tutan bir adamı görüyoruz. Sol taraftaki kafenin duvarında fener balığını anımsatan bir canlı ve onun dokungaçları görünüyor. Çamaşır ipine asılan kan içindeki kıyafetler de yakaladığımız son ürpertici detay.

Bonus: Sanatçının diğer çalışmalarının birkaçı

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