Bütçeni kontrol altına almak ve hedeflerine ulaşmak için en iyi iOS ve Android para biriktirme uygulamalarını derledik. İşte 2025’in en kullanışlı önerileri!

Günümüzde harcamaları yönetmek ve birikim yapmak, eskisinden çok daha kolay. Akıllı telefonlarımız sayesinde artık cebimizde bir finans danışmanı taşıyoruz. Üstelik hem iOS hem Android uyumlu pek çok uygulama, kullanıcı dostu arayüzleri ve etkili planlama araçlarıyla dikkat çekiyor.

Bu rehberde, sana en uygun olan uygulamayı seçebilmen için öne çıkan özellikleriyle birlikte en iyi para biriktirme uygulamalarını derledik. İster günlük harcamalarını takip et, ister uzun vadeli hedefler koy; listemizde sana göre bir seçenek mutlaka var!

İşte en iyi para biriktirme uygulamaları:

Aşağıdaki liste, iOS ve Android kullanıcılarının en çok tercih ettiği, kullanıcı dostu ve güvenilir para biriktirme uygulamalarından oluşuyor:

YNAB (You Need A Budget)

Harcamalarını planlayarak birikim yapmanı sağlayan en popüler uygulamalardan biri YNAB. Sana bütçene uygun hedefler koymayı ve her kuruşun hesabını yapmayı öğretiyor. Özellikle "her ay ne kadar fazla paran kaldı" değil, "paranı neye harcıyorsun" sorusuna odaklanmasıyla öne çıkıyor.

Goodbudget

Goodbudget, zarf sistemi mantığını dijitalleştiren bir uygulama. Harcamalarını kategorilere ayırarak (kira, market, eğlence...) her birine belirli bir bütçe ayırmanı sağlıyor. Böylece fazla harcamayı önleyip para biriktirmeni kolaylaştırıyor. Özellikle çiftler için de senkronize kullanılabiliyor.

Money Lover

Detaylı raporları ve kolay kullanımıyla öne çıkan Money Lover, gelir-gider takibini renkli grafiklerle gösteriyor. Ayrıca borç takibi, tasarruf hedefleri ve fatura hatırlatıcı özellikleri de mevcut. Harcamalarını görselleştirmek isteyenler için birebir.

Fudget

Sadeliğiyle ön plana çıkan Fudget, karışık tablolarla uğraşmak istemeyenler için birebir. Sadece gelir ve giderlerini kolayca girip, ne kadar paran kaldığını anlık olarak takip edebiliyorsun. Özellikle basit ve hızlı bir çözüm arayanlar için ideal.

Spendee

Harcamalarını kategorize edip renkli grafiklerle sunan, oldukça kullanıcı dostu bir uygulama. Özellikle ortak cüzdan özelliği sayesinde, aile veya arkadaşlarınla birlikte bütçe yönetimi yapabiliyorsun. Ayrıca banka hesaplarını bağlayıp harcamalarını otomatik olarak takip edebilmen de büyük kolaylık sağlıyor. Ancak bu uygulamanın bazı özelliklerinden faydalanmak için ücretli abonelik paketi satın almak gerekiyor.

Para biriktirmek artık gözünde büyütmen gereken bir şey değil. Yukarıda sıraladığımız en iyi para biriktirme uygulamaları, harcamalarını kontrol altına almanı ve hedeflerine ulaşmanı kolaylaştıracak. Kendine uygun olanı seç, bütçeni yönetmeye başla ve birikim yapmanın keyfini çıkar. Sen de kendi favorini bulduysan yorumlarda paylaşmayı unutma!