Ülkemizdeki olumsuz haberlerin ardı arkası kesilmiyor; zamlar, yoksulluk, kötü siyaset ve dahası... Peki ya paralel evrenlerin birinde bu olumsuz gündemin tam tersini yaşayan bir Türkiye varsa?

O ütopik ülkede yaşayan bizler acaba ne gibi haberler duyardık? Refah düzeyinin yüksek olduğu, sosyal medyada siyaset yerine kültürel konuların konuşulduğu bir ortamı kim istemez ki...

Paralel evrendeki Webtekno ofisinde çalışan editörler muhtemelen aşağıdaki haberleri yazıyor olmalılar. Keşke ne kadar şanslı olduklarını bilseler! İşte olasılığı bile iyi hissettiren o haberler:

1. Otomobil alımlarında ÖTV adlı yeni bir verginin gelmesini isteyen A Parti, mecliste sadece 4 milletvekili bulundurduğu için onları dikkate alan olmadı.

Eğer teklif dikkate alınsaydı sıfır bir Volkswagen Passat'ın fiyatı 35.000 TL'den 65.000 TL'ye yükselecekti.

2. Alman doktorlar son yıllarda Türkiye'ye kitleler halinde beyin göçü gerçekleştiriyor.

İstanbul merkezli Biontek'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye bu konuyu danıştık.

Ayrıca Avrupa'nın bazı ülkelerinden yapılan beyin göçü sayısında da artış var. "İspanya bir mühendis kaybetti, Türkiye bir kurye kazandı" gibi paylaşımlar sosyal medyada hızla artıyor. İspanya'nın başbakanı "bilim insanları yurda dönsün" çağrısında bulundu.

3. Türk Lirası değer kazanmaya devam ediyor. Dolar 1,48 TL'ye, Euro 1,62 TL'ye düştü.

4. iPhone 13 Pro satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılması gerektiğini hesapladık:

iPhone 13 Pro satın almanın en kolay olduğu 10 ülke:

İsviçre: 4,4 gün ABD: 5,9 gün Avustralya: 6,4 gün Lüksemburg: 6,4 gün Danimarka: 6,9 gün Norveç: 7,2 gün Türkiye: 7,5 gün Singapur: 7,6 gün Kanada: 8 gün Yeni Zelanda: 8,4 gün

iPhone 13 Pro satın almanın en zor olduğu 10 ülke:

Turks ve Caicos Adaları 92,5 gün Filipinler: 90,2 gün Brezilya: 79,2 gün Hindistan: 75,7 gün Meksika: 49,3 gün Karadağ: 46,7 gün Tayland: 43 gün Rusya: 42,1 gün Macaristan: 31,3 gün Malezya: 30,3 gün

5. Türkiye, akıllı telefon pazarında ABD, Çin ve Güney Kore'yi yakaladı.

Dünyanın en çok satılan ikinci telefon markası olan Pars'ı üreten Türkiye'nin yıl sonunda Güney Kore'yi geçmesi bekleniyor.

6. Trafikte bugün Şahin model bir araba kullanan kişinin sürücüsüne ceza kesildi.

Ederi 1.000 TL bile olmayan bu arabaların kullanılması güvenlik ve emisyon gibi nedenlerden dolayı 15 yıldır yasak.

7. Bu ayki enflasyon oranı %2,9 olarak açıklandı.

Hedeflenen oran ise %2,5.

8. Gençler siyaseti umursamıyor: Bir YouTuber'ın, sokak röportajında gençlere sorduğu "İçişleri Bakanı'nın ismini biliyor musunuz?" sorusunu doğru bilen olmadı.

Bir gencin elindeki telefonu gören yaşlı bir adam,"Telefonun neden 4 yıllık, sana burs vereyim!" demesi güzel anların yaşanmasına neden oldu.

9. Doğalgaz, elektrik ve benzine bir kez daha indirim yapıldı.

10. Otoyol geçiş ücretlerinin yüksek fiyatlarına tepki gösterilmesi üzerine önemli ölçüde indirim yapıldı.

İstanbul-İzmir otoyolunun ücreti 30 TL'den 20 TL'ye indirildi.

11. Bakan Selin Doğan, Suudi Arabistan'da PayPal ve Vikipedi'nin yasaklanmasını sert bir dille kınadı: Hangi devirde yaşıyoruz?

12. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 750 milyon TL'ye mal edilen "Ankapark" adlı bilim parkının açılışı yapıldı.

Konya'dakinin ardından Türkiye'nin en büyük bilim kenti oldu. Milyonlarca öğrenci ve çok sayıda start-up için önemli bir merkez olacak.

13. "Asgari ücret %10 oranında artsın mı?" önerisi referandumla halka soruldu ve "Hayır" kararı çıktı.

Çalışanların sadece %1'inin asgari ücret alması ve bu paranın eğitime harcanmasının istenmesi bu kararda etkili oldu.

14. Türkiye "yaşam standartı en yüksek ülkeler" sıralamasında bir basamak yükselerek 6. sıraya yerleşti.

Umarız ki hiç değilse gelecekte bir gün buna benzer haberleri kendi evrenimizdeki Türkiye'de de duyarız.