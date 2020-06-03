PC, PS4 ve Xbox One İçin Project CARS 3 Duyuruldu (Video)

Bandai Namco’nun yayınladığı ve Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen Project CARS 3, bu yaz bilgisayar, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak. Duyuru bir video ile yapıldı.

Konsollarda oynaması en keyifli oyunlar arasında araç simülasyonları, genellikle de yarış simülasyonları yer alıyor. Özellikle otomobilleri sevenlerin favori oyunları arasında Project CARS serisi sık sık öne çıkıyor. Oyunun son versiyonu, konsollar yenilenmeden önce çıkacak.

Otomobil severlerin ister pistlerin isterse caddelerin tozunu attırabildiği oyun serisi, büyük bir takipçi kitlesine sahip. Bir önceki versiyonu 2017 yılında piyasaya çıkan oyunun artık yenilenme zamanı geldi.

Project CARS 3 PlayStation 4, Xbox One ve PC’ye geliyor

Yeni Project CARS oyunu PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Henüz kesin çıkış tarihi belirtilmeyen oyun bu yılın yaz aylarında elimizde olacak. Oyunda dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde direksiyon sallayabileceğiz.

Bandai Namco, oyunla ilgili yaptığı paylaşımda “Nihai sürüş yolculuğunuz için hazırlanın, elit firmaların yol ve yarış arabalarını alın, geliştirin ve kişiselleştirin. Yarışçı kahraman kişiliğinizi özelleştirin. Ve hafta sonu savaşçısından yarış efsaneliğine yükselene kadar, dünyanın nefes kesici noktalarında yarışın” ifadesini kullandı.

Yollar bizi bekliyor

Oyunda hem şehir içinde hem de yarış pistlerinde mücadele etmek mümkün. Seçebileceğimiz pek çok farklı otomobil olduğunu da duyuru videosunda görebiliyoruz. Videoda görebildiğimiz kadarıyla yeri gelecek Fransa’da Le Mans’da yarışacağız, yeri gelecek İtalyan caddelerinde fink atacağız. Project CARS 3, ABD, Tokyo gibi farklı bölgelerde de otomobil kullanma deneyimi yaşamamızı sağlayacak.

Oyunda hem sürücü olarak kendi yeteneklerimizi özelleştirebiliyoruz, hem de otomobilimizi -daha doğrusu otomobillerimizi- istediğimiz gibi kişiselleştirebiliyoruz. Jantlar, kaplamalar, vinyl ve araç rengi gibi pek çok konuda son karar oyuncu olarak bize ait oluyor.

Oyunun duyuru videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Project CARS serisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yeni oyun için heyecanlı mısınız?

Project CARS 3 tanıtım videosu