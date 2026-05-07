PCI-SIG, bilgisayar donanımlarının birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan PCIe 8.0 standardının ilk taslak sürümünü yayınladı. Yeni standart, saniyede 1 TB’a kadar çift yönlü veri aktarımı hedefliyor ancak ilk etapta oyunculardan çok yapay zekâ ve veri merkezi sistemlerini ilgilendiriyor.

Bilgisayarlarımızdaki ekran kartı, SSD ve ağ kartı gibi bileşenlerin ana kartla haberleşmesini sağlayan PCIe standardı, yepyeni bir seviyeye çıkmaya hazırlanıyor. PCI-SIG, PCIe 8.0 için 0.5 taslak sürümünü yayınladı. Yani yeni nesil bağlantı teknolojisi için artık daha somut bir yol haritası var.

Peki bu ne anlama geliyor? Basitçe söylemek gerekirse PCIe 8.0, donanımlar arasında çok daha fazla verinin çok daha hızlı taşınmasını sağlayacak. Yeni standart, x16 bağlantıda çift yönlü olarak 1 TB/s bant genişliği hedefliyor. Bu da özellikle dev veri merkezleri ve yapay zekâ sistemleri için oldukça büyük bir sıçrama demek.

PCIe 8.0, mevcut bağlantı hızlarını ikiye katlamayı hedefliyor

PCIe 8.0’ın hedeflediği ham aktarım hızı 256 GT/s olarak açıklandı. Bu değer, PCIe 7.0’ın iki katı anlamına geliyor. PCIe standartlarında uzun süredir izlenen yol da zaten her yeni nesilde bant genişliğini ikiye katlamak üzerine kurulu. PCIe 8.0 da bu geleneği devam ettirecek.

Yayınlanan 0.5 taslak sürümü, henüz nihai standart değil. Ancak donanım üreticileri için oldukça önemli çünkü Intel, AMD, NVIDIA ve benzeri şirketler, bu taslak üzerinden yeni nesil sistemler için erken çalışmalar yapabilecek. Nihai PCIe 8.0 standardının ise 2028 civarında tamamlanması bekleniyor.

Yeni bağlantı hızı, eski slot yapısını zorlayabilir

PCIe 8.0 ile ilgili en ilginç detaylardan biri yalnızca hız değil. PCI-SIG, bu standartta yeni konnektör teknolojilerini de değerlendiriyor. Çünkü hız bu kadar yükseldiğinde, mevcut bakır tabanlı bağlantılar sinyal kaybı, parazit ve gecikme gibi sorunlarla daha fazla karşılaşabiliyor.

Yani PCIe 8.0 sadece “daha hızlı PCIe” olmayabilir. Aynı zamanda anakartlardaki bağlantı yapılarında, kullanılan malzemelerde ve sinyalin taşınma biçiminde de önemli değişiklikler görebiliriz. Kısacası teknoloji hızlanırken, donanımların fiziksel tasarımı da bu hıza ayak uydurmak zorunda kalacak.

Bu teknoloji ilk etapta oyuncular için değil

“Peki bu benim oyun bilgisayarıma ne zaman gelir?” diye merak ediyor olabilirsiniz. Cevap: çok yakın zamanda değil. Çünkü PCIe 8.0’ın ilk hedefi oyuncu bilgisayarları değil; yapay zekâ sistemleri, yüksek hızlı ağ çözümleri, süper bilgisayarlar, veri merkezleri ve gelişmiş sunucu altyapıları olacak.

Bugün tüketici tarafında PCIe 5.0 bile yeni yeni yaygınlaşmaya başlamış durumda. PCIe 6.0 ve PCIe 7.0’ın geniş kullanıma ulaşması bile zaman alacak. Bu yüzden PCIe 8.0’ı yakın zamanda evimizdeki bilgisayarlarda görmek pek olası değil. Ancak bu teknoloji, gelecekteki ekran kartları ve SSD’ler için altyapıyı bugünden hazırlıyor.

PCIe 8.0 geriye dönük uyumluluğu koruyacak

PCI-SIG’in hedefleri arasında geriye dönük uyumluluğu korumak da var. Yani teoride yeni nesil PCIe sistemleri, eski PCIe donanımlarıyla da çalışabilecek. Tabii bu donanımlar, kendi destekledikleri hız sınırında çalışmaya devam edecek. Yeni standardın tüm avantajlarından yararlanmak için uyumlu bileşenler gerekecek.

PCIe 8.0’da ayrıca güç tüketimini azaltma, gecikmeyi düşük tutma ve veri aktarımında hata oranını kontrol altında tutma gibi hedefler de bulunuyor. Bunun için PAM4 sinyalleme, FEC yani ileri hata düzeltme ve Flit Mode gibi teknolojilerden yararlanılacak.