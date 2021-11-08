Yakın zamanda hisslerini satıp bağışlamak üzere bir anket yapan Elon Musk, bu teklifine gelen bir eleştiriyle dalga geçti. ABD’li bir senatörün “buna anketle karar verilmemeli” demesini fazla dert edemeyen Musk, senatöre “neden profil fotoğrafın az önce boşalmışsın gibi” dedi.

Milyarderlerin çok az vergi ödemesi ve zenginin daha da zenginleşmesi gibi konular, birçok insanın kafasını kurcalamakta. Görünüşe bakılırsa ABD’nin demokrat senato üyesi Ron Wylden da bu durumdan rahatsız. Peki bu rahatsızlık Elon Musk’ın umrunda olmuş mudur. Cevap bildiğiniz gibi.

Ron Wylden, yakın zamanda Elon Musk’ın bir tweet’ini alıntılayarak milyarderlerin gelir vergisi ödemesinin zamanının geldiğini söyledi. Bu eleştiriyi pek umursamayan Musk ise Wylden’ın Twitter profil fotoğrafıyla alay etti.

İkili arasında geçen kısa konuşma:

Milyarderlerin vergi ödememesi sorunsalı geçtiğimiz hafta tekrar gündeme gelmiş, Elon Musk’ın servetinin sadece %2’siyle dünyadaki açlık sorununun çözülebileceği söylenmişti. Ayrıca Musk'ın vergi ödemiyor oluşu da eleştirilerin odağı haline gelmişti. Musk bu gelişmelerin üzerine geçtiğimiz günlerde Twitter’da bir anket başlattı ve anket, Musk’ın 21 milyar dolarlık Tesla hissesi satması gerektiği yönünde sonuçlandı.

Elon Musk’ın bu teklifi ilk verdiği gönderiye gelen yanıtlardan biri, Senatör Ron Wylden’dan oldu. Verginin zamanının geldiğini söyleyen Wylden, yanıtta “Dünyanın en zengin adamının herhangi bir vergi ödeyip ödemeyeceği, bir Twitter anketinin sonuçlarına bağlı olmamalı​. Milyarderler için gelir vergisinin zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Musk’ın alaycı yanıtı ise gecikmedi. Evet yanıtının %58 oy aldığı Twitter anketi sonrası belli ki canı sıkılan milyarder, Wylden’a “profil fotoğrafın neden az önce boşalmışsın gibi” ifadelerini kullandı.

Attığı tweet’lerde çoğunlukla alaycı bir tavır takınan Elon Musk, anket sonucu ne olursa olsun bu sonuca uyacağını ve gerekirse Tesla hisselerinin %10'unu satarak vergilerini ödeyeceğini söylemşti. Anket daha bugün sonuçlantığı için bunu gerçekten yapıp yapmayacağını yakın zamanda göreceğiz.