Crysis Remastered’ın Nintendo Switch Tarihi Açıklandı

Geçtiğimiz günlerde tüm platformlar için ertelenen Crysis Remastered, yalnızca Nintendo Switch’e planlanan tarihte gelecek. Oyun, 23 Temmuz’da oyuncularla buluşacak.

Günümüzde bile en iyi bilgisayarları zorlayabilen Crysis serisi, 2007 yılında karşımıza çıkmış ve 2013 yılında Crysis 3’ün çıkmasıyla birlikte uzun bir sessizliğe gömülmüştü. Ancak o sessizlik sonunda geçtiğimiz ay bozulmuş ve Crytek’ten sevindirici haberler almıştık.

Crytek, Crysis’in günümüz grafiklerine kavuşturulmuş versiyon olan Crysis Remastered’ı geliştirdiklerini açıklamıştı. Bu sürecin ardından oyunun çıkış tarihi de açıklanmıştı. Ancak Crysis Remastered’ın çıkış tarihi geçtiğimiz haftaydı. Oyun, talihsiz nedenler yüzünden ertelenmişti.

Crysis Remastered'ın Nintendo Switch'e geleceği tarih açıklandı:

Ertelemenin sebebi aslında Crysis Remastered’ın ortaya çıkarılan fragmanını gören oyunculardan gelen tepkiydi. Oyuncular, Crysis Remastered’ın grafiklerini görünce bir hayli sert yorumlarda bulunmuşlardı. Crytek de bunun üzerine tüm eleştirileri dikkate aldıklarını paylaşarak oyunun çıkış tarihini ertelediklerini duyurmuştu.

Crytek, Crysis Remastered’ı tüm platformlar için ertelemiş olsa da bundan bir platform etkilenmemişti: Nintendo Switch. Daha önce hiçbir oyunu Nintendo Switch’e gelmeyen Crysis serisi, Crytek’ten yapılan son duyuruyla birlikte Nintendo oyuncularıyla buluşacağı tarihle karşımıza çıktı.

Resmi Crysis Twitter hesabından yapılan duyuruda Crysis Remastered’ın Nintendo Switch’e geleceği tarih açıklandı. Duyuruya göre oyun, 23 Temmuz 2020 tarihinde Nintendo Switch oyuncularıyla buluşacak. Yani Nintendo Switch’in çıkış tarihi, diğer platformlarda olduğu gibi ertelenmedi. Crysis’in paylaşımının tam hali şu şekildeydi:

“Crysis Remastered’ın çıkışı hakkındaki son duyurumuzu görmüş olabilirsiniz ve sizin için iyi bir haberimiz var: Crysis’in hâlâ Nintendo Switch’e 23 Temmuz’da geleceğini doğrulayabiliriz! Daha fazla gelişme için burayı takip edin.”

Crytek, Crysis Remastered’ın Nintendo Switch’e geleceği tarihi duyursa da henüz geriye kalan diğer platformlar için bir tarih vermedi. Crytek, geçtiğimiz gün paylaştığı erteleme duyurusunda oyunu düzeltmek için ekibin var gücüyle çalıştığını paylaşmıştı. Yine de yapılan ertelemenin uzun süreli bir erteleme olmadığı düşünülmekte.