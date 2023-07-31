Kısa bir süre önce casus kameralara yakalanan Peugeot 3008'in konsept tasarımı oluşturuldu. C-SUV, 408'e benzerliğiyle dikkat çekecek.

Fransız otomobil devi Peugeot, bir süredir sevilen C-SUV modeli 3008'i yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; aracın iç tasarımıyla ilgili birkaç resmi görüntü zaten paylaşıldı. Öte yandan; araç, casus kameralara da yakalandı. Casus kameralara yakalanan otomobillerin konsept tasarımlarını oluşturan ve bu konuda iyi işler çıkarmayı başaran Kolesa ise aracın nasıl görüneceğine ilişkin konsept tasarımını paylaştı.

Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen 3. nesil Peugeot 3008, markanın en yeni otomobillerinden 408'i andıracak gibi görünüyor. Özellikle de ızgara ve arka aydınlatmalar, Peugeot 408 havasını tamamen yansıtacak. Ancak 3008'in geleneksel kasa yapısı üzerinde çok da bir değişim olmayacak gibi. Peugeot 3008, bazılarının hoşuna giderken bazılarını rahatsız edecek gibi görünüyor.

Karşınızda Peugeot 3008 konsept tasarımı:

Kolesa'ya göre yeni nesil Peugeot 3008'de parçalı far tasarımı bulunacak. Bu bağlamda; üst kısımda matris LED farlarla karşılaşacağız. Alt kısımda ise Peugeot'nun son dönemlerde benimsediği pençe şeklindeki ek aydınlatma bizleri karşılayacak. Izgara, 408'den bir nebze daha kısa olacak.

Aracın arka kısmına baktığımızda, dümdüz inen bir bagaj kapağı ile karşılaşıyoruz. Alt kısımda ise 408'de de gördüğümüz plastik tampon var. Arka aydınlatmalar ise 408 ile tamamen aynı. Üçüncü nesil Peugeot 3008 için "Çin malı 408" desek yeridir.

Casus kameralara yakalanan kamuflajlı Peugeot 3008 böyle görünüyordu:

3. nesil Peugeot 3008'in iç tasarımı böyle olacak:

Peugeot, bir süre önce yeni nesil 3008'in iç tasarımını gösterdi. Markanın bir süredir kullandığı "i-Cockpit" 21 inç büyüklüğünde dev bir ekran paneline sahip olacak. Kavisli yapıdaki bu panel hem bilgi-eğlence hem de gösterge ekranını bünyesinde barındıracak. Orta konsolda ise aracın kontrolünü sağlayacak bir dizi dokunmatik buton var. Vites topuzu ise tahmin edilebileceği üzere yok.

Peugeot 3008'in mevcut tasarımı şöyle:

Peugeot 408 ile ilgili detaylı bilgi için: