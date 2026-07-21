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Peugeot'dan Açıklama Geldi: Benzinli 208'in Üretimi Devam Edecek mi?

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Peugeot CEO'su Alain Favey, benzinli 208'in 2030 sonrasında üretilip üretilmeyeceğini açıkladı.

Peugeot'dan Açıklama Geldi: Benzinli 208'in Üretimi Devam Edecek mi?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elektrikli otomobillerin sayısı son yıllarda giderek artıyor olsa da Peugeot "Ben henüz benzine veda etmeye hazır değilim" diyen sürücüleri unutmuş değil.

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Fransız şirket, ülkemizde de popüler olan modeli 208'in içten yanmalı versiyonlarını 2030'dan sonra da satmaya devam edeceğini duyurdu.

İçerikten Görseller

Peugeot'dan Açıklama Geldi: Benzinli 208'in Üretimi Devam Edecek mi?
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"Talep olduğu sürece buradayız"

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Peugeot CEO'su Alain Favey, yeni nesil tamamen elektrikli e-208’in geleceğini ancak emektar benzinli ve hibrit seçeneklerin hemen emekliye ayrılmayacağını belirtti. Favey, "Elektrikli araçlara geçiş yapmaya henüz hazır olmayan devasa bir kitle var. Onların ihtiyaçlarını karşılamak adına mevcut 208'i talep sürdüğü müddetçe bantta tutacağız" diyerek geleneksel otomobil tutkunlarının yüreğine su serpti.

Şu anki 208 ailesinde hafif hibrit seçeneklerin yanı sıra yeni duyurulan 1.2 litrelik Turbo 100 benzinli motor da yer alıyor. Favey, gelecekte asıl fırtınanın elektrikli tarafta eseceğini kabul etse de içten yanmalı motorların 2030 sonrasında da yollarda olacağından emin.

Tabii 2030’lara kadar aynı tasarımla gitmek olmaz. Peugeot, 7. yaşını devirmeye hazırlanan mevcut 208 modelini öylece kaderine terk etmeyecek. Aracın, yeni elektrikli kardeşi e-208 ile görsel bir uyum yakalaması ve yollardaki o iddialı duruşunu koruması için hem iç hem de dış tasarımda kapsamlı bir estetik operasyondan geçmesi bekleniyor.

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