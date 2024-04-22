2024 Red Dot Tasarım Ödülü, Peugeot E-3008'in oldu. Hem sportif hem modern tasarımıyla sürücüleri etkilemeyi başaran E-3008, böylece tasarımının büyüleyiciliğini tasdiklemiş oldu.

Peugeot, özellikle son birkaç yılda büyük bir değişim geçirdi. Önce otomobillerde kullandığı tasarım dilini değiştiren Fransız marka, devamında logosunu da değiştirmişti. Peugeot, bu dönüşümün ilk meyvesini 2017 yılında 3008 modeliyle kazandığı Red Dot Ödülü ile almıştı ki bu yıl da aynı başarıyı yakalamış durumda. Peugeot tarafından aktarılan bilgilere göre yeni E-3008, "ürün tasarımı" kategorisinde 2024 Red Dot Ödülü'nün sahibi oldu.

Dürüst olmak gerekirse Peugeot E-3008'in bu başarısı çok da şaşırtıcı değil zira önceki nesildeki pençe detaylı, sportif ön tasarım da çok beğenilmişti ki yeni nesilde tasarım daha mükemmelleşti. Üstüne 408 modelinin 'fastback' arka tasarımı de E-3008'e taşındı. Sonuç olarak E-3008 geniş hacimli, sportif, yakışıklı ve modern bir otomobil olarak karşımıza çıktı.

Karşınızda Peugeot E-3008

Peugeot Tasarım Direktörü Matthias Hossann, ödülle ilgili olarak ”Peugeot E-3008'in yeni tasarımıyla Red Dot Tasarım Ödülü'nü almasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Peugeot E-3008, Peugeot’nun yaratıcılığını ve tasarım konusundaki azmini bir araya getirirken, tüm marka değerlerimizi de temsil ediyor. PEUGEOT 3008'i yeniden yaratmak, imajını modernleştirmek ve fastback siluetini kullanarak dinamik tasarım ile optimum verimliliği uyumlu hale getirmek anlamına geliyor. Bu ödül aynı zamanda ekibimizin yaratıcılığının karşılığını alması anlamına da geliyor.” ifadelerini kullandı.

Red Dot Ödülü nedir?

Red Dot GmbH & Co. KG tarafından verilen ve uluslararası çapta bir Alman tasarım ödülü olan Red Dot, 1955'ten beri, tasarımcılar ve üreticilerin başvuruları sonucunda jüri değerlendirilmesi sonucunda bir törenle verilen dünya çapında en saygın tasarım ödüllerinden biridir. 2024 Red Dot Ödülü de 60 ülkeden 51 yarışma kategorisinde iyi tasarımın dört niteliğine göre ve ilgili sosyokültürel karakter, profesyonel odak ve tasarım uzmanlığı kriterlerine göre jüri tarafından değerlendirildi. Ürünler birbirleriyle karşılaştırılarak değil, teker teker değerlendiriliyorlar.