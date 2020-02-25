PewDiePie, YouTube'a dönmesinin ardından ayağının tozuyla tartışma yaratan bir video çekti. Popüler YouTuber, Logan Paul'un kardeşi olan Jake Paul'u Finansal Özgürlük Hareketi adlı yeni girişimi nedeniyle çok sert eleştirdi.

YouTube'a ara verdikten 37 gün sonra platforma geri dönen PewDiePie, eski bir hedefe yeniden kilitlendi. PewDiePie, YouTube'a geri döndükten sadece iki gün sonra, meslektaşı Jake Paul'un yeni para kazanma girişimi olan Finansal Özgürlük Hareketi'nin "aldatmaca" ve "tam bir saçmalık" olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl Paul'u MysteryBrand adlı bir eşya kutusu açma sitesini genç takipçilerine tanıttığı için eleştiren PewDiePie, paylaştığı yeni bir videoda Paul'u "küçük yılan" olarak nitelendirdi ve alaycı bir şekilde, "Evet, finansal özgürlümü düşündüğümde baktığım kişi Jake Paul'dur" dedi.

Paul, bu ayın başlarında Finansal Özgürlük Hareketi'ni tanıtarak, ayda 20 dolar karşılığında finansal açıdan bağımsız olmak için tavsiyeler vereceğini söyledi. Paul ayrıca, Amerikan eğitim sisteminin değersiz olduğunu ve insanlara bir yetişkin olarak finansal açıdan başarılı olabilmek için bilmeleri için gerekenleri öğretmediğini belirtmişti. PewDiePie, Paul'u başlattığı yeni akımı eleştirerek dalga geçti.

PewDiePie, Paul'u taklit ederek, "Bana ödeme yaparak mali açıdan özgür olabilirsiniz. Güvenin bana. Anlamıyorsunuz. Bana para ödeyerek başlayabilirsiniz. YouTube'daki tüm bu sonsuz içeriği yok sayın. Meşru insanlar, gerçekten yasal ve ağırlıkları olan finansal tavsiyeler hakkında konuşuyorlar. Yapmamız gereken Jake Paul'a ödeme yapmak." dedi. PewDiePie'ın eleştiri videosu YouTube trendlerinde 2 numaraya yerleşti. Görüntülerde Paul, web sitesine kaydoluyor; içerikleri, özellikleri eleştiriyor ve Paul'un yeni fikrine inananlara gülüyor.

PewDiePie, "Jake Paul, gerçek değeri olmayan bir ünlü. Tek yaptıkları zenginlik imajını yansıtmak ve artık daha fazla para kazanmak için bundan da para kazanıyor. Bu döngüde sıkıştı. Jake Paul'u herhangi bir şeyle veya herhangi biriyle değiştirebilirsiniz. Bu bir fark yaratmaz. Mesaj iyi. Okul sisteminin günün şartlarına uymadığına katılıyorum ama Jake Paul size bu konuda ne öğretecek? Tam bir saçmalık, söylemenin bir anlamı yok." ifadelerini kullandı. PewDiePie’nin videosu sert ve YouTuber'ın belirtildiği gibi, Finansal Özgürlük Hareketi çok fazla ilgi kazanmış gibi görünmüyor.

PewDiePie'ın Jake Paul'u eleştirdiği video: