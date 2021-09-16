Pfizer'dan 'Aşı' Açıklaması: Zamanla Etkisi Azalıyor

ABD Gıda ve İlaç Kurumu'na (FDA) bir rapor sunan Pfizer, mRNA tabanlı koronavirüs aşısının etkisinin aylar geçtikçe doğal bir şekilde azaldığını açıkladı. Şirkete göre aşı, her ay yüzde 3 oranında etki kaybediyor. ABD, bu istatistikten ötürü herkese üçüncü doz aşı vurmayı düşünüyor.

Türk bilim insanları tarafından kurulan BioNTech isimli şirketle koronavirüse karşı en etkili aşılardan bir tanesini geliştiren Pfizer, ABD'deki sağlık otoritelerine bir rapor teslim etti. Aşının zaman içerisindeki etkisiyle ilgili olan bu rapor, çok doğal bir sonucu ortaya koydu. Rapora göre mRNA tabanlı koronavirüs aşısı, zaman içerisinde etkisini kaybediyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)'ya sunulan raporda çok net bir açıklama yapan Pfizer, "Herhangi bir varyanttan bağımsız bir şekilde, aşının etkisi doğal olarak zamanla azalıyor. Bunda Delta varyantı aşının etkisini azaltıyor demek doğru olmaz.” diyerek, aşının etkisinin düşmesinin doğal olduğunu ancak bunun delta varyantı ile ilişkili olmadığını vurguladı.

Aşının etkisi, her ay yüzde 3 azalıyor

Pfizer tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi; "Aşının koruma etkisi her iki ayda yüzde 6 azalıyor. Tam doz aşılı olunduğunda yüzde 96.2 olan koruma oranı, dört ay sonra yüzde 83.7’ye iniyor." Peki Pfizer, neden böyle bir raporu FDA'ya sundu? Salgının seyrine ilişkin yeni bir gelişme mi var?

ABD bir süredir, üçüncü doz mRNA aşısının uygulanıp uygulanmaması gerektiğini tartışıyor. Yakın bir zamanda önemli bir karar alan kurum, bağışıklık sistemi zayıf olanların üçüncü doz aşı vurulmasına izin verdi. Ancak sağlıklı bireylerin de üçüncü doz aşı vurulmaları gündemde. Gelen rapor ise FDA'nın üçüncü dozu büyük bir ihtimalle onaylayacağını gözler önüne seriyor. Eğer böyle bir durum olursa ikinci dozun üzerinden 6 ay geçmiş insanlar, üçüncü doz aşı vurulabilecekler. Elbette ABD'de alınan bu kararın emsal teşkil edeceğini, muhtemelen Türkiye'de de böyle bir uygulamaya geçileceğini söylemek gerek.