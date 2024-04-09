Fairbuds, pili değiştirilebilen, tek olarak sipariş edilebilen ve üç yıl garantisi bulunan kullanıcı dostu kablosuz kulaklığı Fairbuds'ı duyurdu.

Teknik olarak şu anda piyasada bulunan kablosuz kulaklıkların neredeyse tamamı tamir edilemeyen cihazlar olarak göze çarpıyor ve belli bir süre sonra bu cihazların yerine yenilerini almak gerekiyor. Fairphone ise yeni Fairbuds ile bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor.

Fairbuds sadece tamir edilebilir olmayacak, tasarım olarak da uzun ömürlü olacak. Fairphone'dan gelen açıklamaya göre Fairbuds toplamda 7 farklı değiştirilebilir parçaya sahip olacak. Bu parçalar arasında batarya, silikon halkalar, kulak içi süngerleri, şarj kutusu dışı, şarj kutusu çekirdeği ve kulaklıkların kendileri yer alıyor. Böylece standart bir kablosuz kulaklık gibi bir yıllık kullanım sonunda kulaklığın çöp olmasına gerek kalmıyor.

Parça parça değişebilecek

Fairphone bu kulaklıklar için üç yıl garanti de veriyor. Üstelik bu cihazın özellikleri belli bir seviyenin üzerinde. Kulaklıkların her birinde titanyum kaplı 11mm sürücüler ve üç mikrofon bulunuyor. İki cihaza aynı anda bağlanmayı sağlayan Bluetooth 5.3 ve aktif gürültü önleme de kulaklığın özellikleri arasında bulunuyor. Ayrıca kulaklığın mobil uygulaması üzerinden sekiz farklı ayardan birini seçip kullanmak mümkün. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile gelen Fairbuds'ın fiyatı ise 149 euro.

2013 yılında Hollanda'da kurulan Fairphone, çok uzun süre güncelleme alacak olan modüler telefonları ile adını duyurmuştu. Firmanın kuruluş amacı ise uzun ömürlü, uzun süre kullanılacak ve çevreye etkisi en az olacak ürünleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak olarak gösteriliyor.