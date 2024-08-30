Uçakta uyumak, uykuların en tatlısı olabilir. Ancak bu süre kısaysa ya da bize öyle geliyorsa, bir de pilotun “alçalıyoruz!” anonsuyla uyandıysanız, o kadar da tatlı gelmeyebilir.

Peki pilotlar neden alçalırken yolculara haber verme gereği duyarlar?

Haberimiz olmadan uçak inse ne olabilir ki?

Pilotlar, uçuş sırasında "alçalıyoruz" anonsunu genellikle birkaç nedenden dolayı yaparlar.

Öncelikle elbette yolcuları uçakta meydana gelen önemli değişiklikler hakkında bilgilendirmek için. İniş ve kalkış bilgilendirmelerini alan bazı yolcular, psikolojik olarak daha rahat hissederler. Alçalma ise uçuşun önemli bir aşamasıdır, bu yüzden pilotlar yolcuları bu konuda bilgilendiriyorlar.

Fakat esas sebep tabii ki bu değil. Uçak alçaldıkça kabin basıncı değişiyor, bu da yolcuların kulaklarında rahatsızlık hissine neden olabiliyor. Çoğu zaman kulağımızın tıkanması da bundan kaynaklı. Anons, yolcuların bu değişiklikten haberdar olmasını sağlarken basınç değişimine de hazırlıklı olmalarına yardımcı olur.

Kulağımızda kalıcı bir sağlık sorunu oluşmaması adına yolcuları uyarmaları gerekiyor.

Uçağın kalkış ve iniş esnasında hava basıncı çok sık değişiklik gösteriyor. Hızlı irtifa değişimleri de östaki tüplerini tıkıyor. Uyku esnasında kulaklardaki hava basıncını dengelemek için hiçbir şey yapılamadığı için sizi bu anonsla harekete geçirerek yutkunmanızı, su içmenizi ya da sakız çiğnemenizi sağlıyorlar.

Tabii bir de iniş için hazırlık yapılması gerekiyor. Bu hazırlıklar arasında kemerlerin bağlanması, elektronik cihazların kapatılması gibi güvenlik önlemleri yer alıyor. Pilotlar, yolcuları bu hazırlıklara başlamaları için de bilgilendirmiş oluyorlar.

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