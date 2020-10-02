PS5'in 100 Kişilik Sesli Grup Sohbeti Özelliği Ortaya Çıktı

PlayStation'ın resmi internet sitesinin kaynak kodlarından edinilen bilgilere göre PlayStation 5 sahipleri, 100 kişiye kadar grup sohbetler kurabilecekler. Ayrıca PlayStation 5'te, PlayStation 4 oyunlarını oynamak isteyen oyuncuların karşılaşacakları çeşitli uyarılar da gün yüzüne çıktı.

PlayStation tutkunları, yeni nesil oyun konsolunun piyasaya çıkmasını beklerken yeni sızıntılar gerçekleştirmeye de devam ediyorlar. Reddit ve Resetera gibi platformlar üzerinden paylaşılan yeni bir sızıntıya göre PlayStation 5, 100 kişiye kadar grup sohbeti özelliğini destekleyecek. 100 oyuncunun aynı sohbet odasında bulunmasının sonuçlarının ne olacağını ise zaman gösterecek.

PlayStation'ın resmi internet sitesinin kaynak kodlarından alınan bilgiye göre oyuncular, 100 kişilik gruplar halinde sohbet edip, hep birlikte oyun oynayabilecekler. Ancak Sony'nin 100 kişinin aynı anda konuşmasını nasıl engelleyeceğini kimse bilmiyor.

PlayStation'ın internet sitesinin kaynak kodlarına ait olduğu iddia edilen ekran görüntüsü

Sony, PlayStation 5'le ilgili yaptığı açıklamalarda bu tür bir özelliğin varlığından hiç bahsetmemişti. Aslına bakacak olursak şu an için bile bu özelliğin kesin olarak geleceğini söylemek için erken. Ancak iddialar gerçekleşirse PlayStation 5 sahiplerini oldukça ilginç bir deneyimin beklediğini söylemek mümkün.

Bu arada aynı kaynak, PlayStation 5'le ilgili farklı bir detaya daha ulaştı. Yine kaynak kodlarından elde edilen bilgilere göre PlayStation 5 sahipleri, PlayStation 4 oyunlarını oynamak istedikleri zaman çeşitli uyarı mesajları ile karşılaşacaklar. Bu uyarı mesajlarında, bazı işlevlerin kullanılamayacağı ya da söz konusu oyunun PlayStation 5'te desteklenmediği belirtilecek. Ancak özellikle de desteklenmeyen oyun uyarısının nadiren alınacağını söyleyebiliriz. Çünkü Sony, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda PlayStation 4 oyunlarının yüzde 99'unun PlayStation 5'te geriye dönük uyumluğa sahip olacağını açıklamıştı.