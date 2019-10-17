PlayStation 5 ile Birlikte Çıkması Muhtemel Oyunlar

Konsol dünyasının devi Sony, yeni nesil konsolu PlayStation 5’in 2020’nin sonlarında çıkacağını resmen duyurdu. Peki yeni konsol hangi yeni oyunlarla kullanıcıları kendisine çekmeye çalışacak?

PlayStation 5 konsolunun 2020’nin son aylarında çıkacağı artık resmen açıklandı. Ayrıca 2020 senesi yeni nesil konsol çıkmadan önce piyasaya sürülecek birçok oyuna da ev sahipliği yapacak. Bu oyunlardan bazıları PS4 konsola çıkarken bazıları her iki konsola da çıkabilir.

Peki yeni nesil konsol hangi oyunlarla birlikte gelecek? İşte PlayStation 5 ile birlikte çıkması beklenen ve umut edilen oyunlar:

Assassin’s Creed

Ubisoft’un en çok satan ve en çok bilinen markalarından bir tanesi olan Assasin’s Creed’in 2019 içerisinde yeni bir oyunu çıkmayacak. Dolayısıyla yeni AC oyunun 2020’de çıkması oldukça muhtemel. PlayStation 5’in de 2020’de çıkacağı göz önüne alındığında Ubisoft’un yeni oyununu yeni konsola çıkarması ihtimaller dâhilinde görünüyor.

Call of Duty: Black Ops V

Oyun dünyasın en popüler oyunlarından bir tanesi olan Call of Duty ile ilgili söylentilerin hiç durmaması gayet normal. COD serisinin içerisindeki en popüler serilerden bir tanesi olan Black Ops’un da jenerasyonlar arası bir oyun olacağı yönünde söylentiler bulunuyor. Activision, hem yeni nesle hem de PlayStation 4’e çıkartarak daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşacaktır.

Madden, FIFA, NHL

EA’in her sene çıkarttığı spor oyunlarının yeni nesil konsollarda da yer alması neredeyse kesin diyebiliriz. Hatta bu oyunların geçmişe dönük uyumlulukla çalışacağına dair söylentiler de bulunuyor. Hiç şüphesiz ki PS5 ve Scarlett’e çıkacak olan sürümler grafik açısından çok daha güçlü olacaktır.

NBA 2K

EA’in spor oyunları için söylediğimiz her şeyi NBA 2K için de birebir söyleyebiliriz. En nihayetinde spor oyunlarının her sene oldukça iyi satış rakamlarına ulaşması oldukça alışıldık bir şey. Yeni nesil konsollarda da bu trend devam edecektir.

Bloodborne Remastered

Aslında yeniden yapım bir Bloodborne ile ilgili sağlam kaynaklar bulunmasa da oyunun, gelişmiş grafikler ve artırılmış görsel kalitesiyle PlayStation 4 Pro için çıkmamış olması PlayStation 5 için çıkma ihtimalini güçlendiriyor.

Astro Bot: Rescue Mission 2

PlayStation 5 ile ilgili bilinen çok az şeyden bir tanesi de Astro Bot geliştiricilerinin PS5 kontrolcülerinin dokunsal geri besleme özelliğini göstermek için yaptıkları demoydu. Dolayısıyla bu demonun aslında daha büyük bir işin bir parçası olduğunu düşünmek de oldukça mantıklı. Astro Bot, ayrıca PSVR kütüphanesinin parlayan yıldızlarından da bir tanesi. Yeni oyunun PS5’in gelişmiş özellikleriyle çıkması oldukça muhtemel.

Insomniac’ın yeni PSVR oyunu

Insomniac Games’in Marvel’s Spider-Man’in devam oyununu yapması oyun dünyası tarafından beklenen haberler bir tanesi. Ancak stüdyo Stormland ve The Unspoken gibi oyunlarla VR konusunda da oldukça üretken olduğunu kanıtladı. Insomniac’ın Sony bünyesine katılması, stüdyonun VR oyunlarına devam etmesi için de bir fırsat veriyor.

Horizon Zero Dawn 2 ve/veya yeni Uncharted

İnsanların yeni konsolu almasını sağlayacak olan şeylerden bir tanesi de o konsola çıkacak olan oyunlar. Sony’nin de bu jenerasyonda bu konuda iyi adımlar attığını söyleyebiliriz. Horizon, bu neslin en iyi grafiklere sahip oyunu olmasının yanı sıra etkileyici seviyedeki karmaşık düşmanları ve dövüş sistemleriyle de öne çıkıyor. Bu formülü geliştiren bir devam oyunu PS5 için oldukça yerinde bir hamle olabilir.

Uncharted ise PlayStation’ın en sevilen oyunlarından bir tanesi ve Sony’nin de bu kadar sevilen bir oyunla yeni sayfayı açabileceğiyle ilgili söylentiler bulunuyor. Markanın son oyunu The Lost Legacy’nin 2017’de çıktığı da düşünülürse bu ihtimalin hiç de az olmadığını söyleyebiliriz.

Yeni birinci parti Sony oyunu

Sony’nin yeni sistemi yepyeni bir seriyle yapacak olması da kulağa oldukça normal geliyor. Knack ile PS4’te işlerin çok da iyi gitmediği aşikâr ancak Sony’nin oyunculardan fiyatların düşmesini beklemeden 2020’de yeni konsolu almasını isteyeceği düşünülünce bu ihtimal gayet olası duruyor.

Bluepoint’in yeni oyunu

PS5 için yapılan oyunlarla ilgili çok fazla bilgi bulunmuyor. Bilinen bu az bilgilerden bir tanesi de Shadow of the Colossus’un PS4 yeniden yapımının arkasında bulunan Bluepoint Games’in yeni oyun için çalışıyor olması. Yeni oyunun da yine bir yeniden yapım olacağı hatta Demon’s Souls’un yeniden yapımı olacağı yönünde dedikodular bulunuyor. Tabii tamamen başka bir şey de çıkabilir.

Bazı bağımsız oyunlar

AAA oyunlar çıkaranlar şirketlerin yanında hangi bağımsız stüdyoların oyunlar çıkaracağını bilmek mümkün değil ancak bağımsız oyunların da yeni konsola kesin olarak çıkacağını söylemek mümkün. Sony’nin geniş bir yelpazeyle çıkmak isteyeceğini de göze alırsak bağımsız oyunların yer alacağını söylemek yanlış olmaz.

Batman: Arkham ya da Harry Potter

Geçtiğimiz sene Harry Potter’ın rol yapma oyunuyla ilgili bazı görüntüler ortaya çıkmıştı. Ayrıca Arkham Origins’in geliştiricileri muhtemel yeni Batman oyunuyla ilgili bazı ufak bilgi kırıntılarını hayranlarla paylaştı. Yeni bir oyunun yakında geleceğini söylemek mümkün. Üstelik bunlardan bir tanesinin, özellikle Harry Potter’ın, yeni konsola çıkacak olması oldukça muhtemel.

Knack 3

Sony, PlayStation 4’te tam olarak başaramadığını Knack 3 ile PlayStation 5’te başarabilir ve Knack’i yeni konsolun maskotu haline getirebilir. Tabii ki bunu da Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in çıkışıyla birlikte görebileceğiz.

Siz yeni nesil konsolun hangi oyunlarla birlikte çıkacağını düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.