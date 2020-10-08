Yeni nesil konsollar çok yakın zamanda evlerimize konuk olmaya başlayacak. Görünüşe göre Sony’nin konsolu bir kez daha en popüler konsol olarak başlangıç yapacak.

Önümüzdeki ay uzun yıllardır beklenen yeni konsollara kavuşacağız. Pek çok oyunseverin uzun zamandır beklediği bu cihazlar daha şimdiden birbirleri ile ciddi bir rekabet içerisinde. Genel olarak baktığımızda piyasa oldukça hareketli durumda.

Gerek yeni özellikler gerek yeni oyunlarla birbirine meydan okuyan Sony PlayStation 5 ve Microsoft Xbox Series X/S şu anda ön sipariş aşamasında bulunuyor. Ön sipariş rakamlarına göre oyuncular PlayStation’a olan ilgisini koruyor.

Siparişlerde aslan payı PlayStation’da

Pazar araştırma firması VGM’in yaptığı incelemelere göre ABD’deki oyuncuların %72’si yeni nesil konsollarda tercihini PS5’in diskli versiyonunu tercih etti. Öte yandan görüşülen kişilerin önemli bir kısmı ön sipariş vermeyi başaramadığını ifade etti.

Çalışmaya katılan 511 oyunseverden %15’i yeni nesil konsollar için sipariş verebildiğini ifade etti. Bu kişilerin %72’si diskli PlayStation 5 siparişi verirken %30’u Xbox Series X’i tercih etti. PS5 dijital versiyon %10, Xbox Series S de %8 oranında sipariş almayı başardı. Bazı kullanıcılar birden fazla konsol sipariş edebildiği için toplam oran %100’ün üzerine çıktı.

Oyuncular çalışmada kendilerini sıradan, ortalama ve zorlu oyuncu olarak tanımladıklarını ifade etti. Kendilerini zorlu oyuncu olarak görenlerin yalnızca %28’lik bir kısmının ön sipariş vermeyi başardığı açıklandı.

Oyunlar tercihleri etkiliyor

Araştırmalarda ortaya çıkan bilgilere göre pek çok oyuncunun ana motivasyonu konsollarla birlikte sunulacak olan oyunlar. PS5 siparişi verenlerin veya bir yıl içinde almayı düşünenlerin yüzde 52’sini bu kararı almaya Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oyunu itti. Onu %42 ile God of War: Ragnarok ve Final Fantasy 16 (%32) takip etti.

Sony ve Microsoft sitelerindeki trafik artışlarına göre iki konsol arasında üstünlük, bu kadar yüksek oranla olmasa da yine PlayStation’da. Belki de Microsoft, Bethesda gibi firmaların oyunlarıyla insanları kendi konsolunu almaya ikna edebilir.