NBA 2K21'in PS4 Grafikleri PS5 Grafikleriyle Karşılaştırıldı

Bir YouTube kanalı, NBA 2K21'in PS4 sürümünün grafiklerini PS5 sürümünün grafikleriyle karşılaştırdı. Sonuç, PS5'in donanım gücünün grafiklere yansımasını açık bir şekilde gösteriyor.

Yeni nesil spor oyunları söz konusu olduğunda NBA 2K21, sunduğu canlı ve kaliteli grafikleriyle kesinlikle en iyiler arasında yer alıyor. Peki, NBA 2K21’in en iyi halini henüz görmediniz desek?

BBallCreator 2K adlı YouTube kanalı, NBA 2K21’in PlayStation 4’te sunmuş olduğu grafik kalitesini, oyunun PlayStation 5’teki grafik kalitesiyle karşılaştıran bir video paylaştı. Video, aynı oyunun bile PS4 ve PS5’te ne kadar farklı görüneceğini ortaya koymuş durumda.

Haberimizin başında da söylediğimiz gibi NBA 2K21, oldukça iyi bir grafik kalitesine, yüksek çözünürlüklü dokulara, cıvıl cıvıl tirübünlere ve gerçeğe yakın oyuncu görsellerine sahip. Ancak oyunun PS5 sürümünü test ettiğinizde, PS4 sürümünün grafikleri oldukça ‘soluk’ kalıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi NBA 2K21, temelde PS4’te de PS5’te de aynı oyun. Ancak PS5’in sunmuş olduğu donanım gücü, PS5’te daha iyi ve canlı grafikler sunabilmek için 2K Games’in elini güçlendirmiş gibi görünüyor.

NBA 2K21'in PS4 ile PS5 sürümünün grafik karşılaştırması

Bu arada lafı açılmışken hatırlatalım: NBA 2K21; PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch ve Google Stadia platformlarında oyuncularla buluşacak. Oyunun konsol sürümü fiyatları 499 TL olarak açıklanırken, PC sürümü 419 TL fiyat etiketine sahip. Bu arada NBA 2K21 PS5 sürümünün fragmanına da buradan ulaşabilirsiniz.