"8K, Oyunlar İçin Hiçbir Zaman Standart Olmayabilir"

Xbox patronu Phil Spencer, 8K görüntüleme cihazlarının henüz yolun başında olduğunu ifade ederek 8K çözünürlüğün oyunlar için hiçbir zaman standart haline gelemeyebileceğini ifade etti.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S’i kasım ayı itibarıyla oyunseverler ile buluşturacak. Oyunları ‘gerçek’ 4K çözünürlüğünde çalıştırabilecek olan konsollar, ayrıca bazı içerikler için 8K görüntü çıkışına da sahip olacaklar.

8K çözünürlük desteği pek çok oyunsever için heyecan verici bir gelişme olarak kabul edilse de Xbox patronu Phil Spencer, geçtiğimiz günlerde Wired ile gerçekleştirdiği bir röportaj sırasında 8K ile ilgili düşüncelerini paylaştı ve oyunseverlerin 8K için en azından şimdilik fazla hevesli olmaması gerektiğini ima etti.

Phil Spencer’a göre 8K çözünürlük, oyun dünyası için hiçbir zaman standart çözünürlük haline gelmeyebilir. Spencer, bu gerçekleşse dahi 8K’nın standart haline gelmesi için önümüzde çok ama çok uzun yıllar olduğunu düşünüyor. Peki Xbox patronu, Xbox Series X bile bazı içerikler için 8K desteği sunarken neden 8K’nın standart haline gelemeyeceğini düşünüyor?

Spencer’a göre mevcut görüntüleme cihazları, 8K’nın standartlaşması için henüz yolun çok başındalar. Bir oyunun ‘gerçek’ 8K desteği ile geliştirilmesi için öncelikle oyunun çalıştırılacağı cihazın gerçek 8K desteğine sahip olması, ayrıca bu cihazı satın alacak kişilerin büyük bir çoğunluğunda da 8K destekli görüntüleme cihazı olması gerekiyor. Ancak günümüzde 8K TV’lerin yeni yeni piyasaya sürüldüğünü ve yeni nesil konsolların kısmi bir 8K desteğine sahip olduğunu düşünürsek, Spencer’a hak vermemiz mümkün.

Ayrıca Xbox oyun mühendisliği bölümüne liderlik eden Liz Hamren’a göre 4K TV’ler, AAA oyun geliştiricilerinin zannettiği kadar yaygın bir kullanıma sahip değil ve bu nedenle 4K bile henüz oyun dünyası için standart çözünürlük haline gelmemiş durumda. Sonuç olarak standardın 1080p olduğu bir dünyada 8K’nın ne zaman standart haline geleceğini öngörmek çok da mümkün değil.