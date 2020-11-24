POCO M3 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Giriş-orta segmentin en iddialı modellerinden biri olabilecek POCO M3, bütçe dostu fiyat etiketiyle tanıtıldı. Yüzde 90 ekran/gövde oranı sunan cihaz, fiyatına göre iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

Ticari hayatına “Pocophone” adıyla Xiaomi’nin uygun fiyatlı akıllı telefon serisi olarak başlayan, ancak daha ilk modeliyle büyük bir satış başarısı elde ederek bir Xiaomi alt markası haline gelen POCO, yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu POCO M3’ü duyurdu.

Çevrimiçi olarak düzenlenen bir lansman etkinliği ile tüketicilerin beğenisine sunulan POCO M3, hem tasarımı hem de donanım özellikleriyle seviyesinin iddialı modellerinden biri olmayı hedefliyor. Üstelik POCO M3’ün sahip olduğu fiyat etiketiyle tüm tüketicilere hitap etme potansiyeli taşıdığını da söyleyebiliriz.

6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran ile gelen POCO M3, delikli ekran yerine damla çentik tasarımını benimsiyor. Qualcomm’un orta segment Snapdragon 662 işlemcisinden güç alan cihaz, 4 GB tek bir RAM, 64 GB ve 128 GB’lık iki ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca cihazın kalbinde 6.000 mAh’lik devasa bir batarya olduğunu ve 18W hızlı şarjı desteklediğini de belirtelim.

OnePlus 8T Cyberpunk Edition’da gördüğümüze benzer cihazın arka-üst kısmını boydan boya kaplayan özel bir tasarım detayına sahip olan POCO M3, 48 MP + 2 MP + 2 MP şeklindeki üçlü kamera kurulumunu da bu özel tasarımın içine gömmüş durumda. Ayrıca cihazın ön tarafındaki damla çentikte de 8 MP’lik bir selfie kamerası olduğunu belirtelim.

POCO M3 özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB/128 GB

Ekran: 6,53 inç Full HD+

Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh, 18W

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: Bluetooth 5.0, Hi-Res Audio, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, USB Type-C

POCO M3 fiyatı

Siyah, mav, ve sarı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan POCO M3, 64 GB’lık sürümü için 149 dolar (yaklaşık 1.187 TL + vergiler), 128 GB’lık sürümü için ise 169 dolar (yaklaşık 1.347 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.