Pokemon Go, Koronavirüse Rağmen Rekor Kırmayı Başardı

Pokemon Go, çıktığı ilk yıl sahip olduğu popülerliğini yitirmiş gibi gözükse de oyunun kazandığı para halen artan bir ivmeye sahip. Sensor Tower tarafından paylaşılan verilere göre oyun, bu senenin ilk yarısında rekor bir gelir elde etti.

2016 yılında oyuncularla buluşan Pokemon Go, bildiğiniz gibi oyuncularından dışarı çıkmasını isteyen bir oyundu. Dolayısıyla tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde bu tür oyunların büyük bir kayıp yaşadığı düşünülebilir ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre Pokemon Go, oldukça iyi bir performans sergiliyor.

Mobil uygulama istatistikleri toplayan Sensor Tower şirketi, bugün yaptığı bir paylaşımda oyuncuların 2020’nin ilk yarısında, geçen diğer yıllara göre daha fazla harcama yaptığını açıkladı. Üstelik buna, oyunun çıkış yaptığı yıl da dâhil.

Pokemon Go, 2020’nin ilk yarısında 445 milyon dolar kazandı

(Niantic tarafından yayınlanan rekortmen oyun Pokemon Go, en iyi yarım yılını geçirdi, 2020’nin ilk yarısında 445 milyon dolar kazandı ve ilk dört 4 yılın toplamında 3,6 milyar doları geçti)

Oyunun geliştirici stüdyosu Niantic, konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Polygon, böyle bir süreçte Pokemon Go’nun gelirlerini nasıl artırdığına dair bazı teoriler ortaya attı. Niantic, ilk olarak oyunu evden daha kolay oynanabilir bir hale getirdi. Örneğin günlük görevler sonucunda ödüller kazanılabilirken etkinlikler de evinizde, koltuğunuzdan halledilebiliyordu.

Stüdyo, buna ek olarak oyuna daha fazla mikro ödeme ekledi. Bu sene, oyun içi satın almalara ek olarak birçok ücretli etkinlik de gerçekleştirildi. Yani 2020, oyunculara daha fazla esnekliğin yanı sıra daha fazla para harcama seçeneği de sundu.

Ayrıca insanlar COVID-19 sebebiyle evlerine kapansa da ufak egzersizler yapmak, hava almak için yürüyüşlere çıktılar. Görünüşe göre yürüyüşe çıkanlar, Pokemon Go oynamayı da ihmal etmemiş.