Size bir domatesin dakikliği ile zaman yönetiminizi sağlamayı ve verimliliğinizi arttıracağınızı söylesek? Evet biraz şaşırabilirsiniz ancak “Pomodoro tekniği nedir?” sorusuna cevap verdikten sonra ne demek istediğimizi daha iyi anlayıp uzun süreli çalışmalarınızı daha etkili hâle getirebilirsiniz.

1980’lerin sonlarında Francesco Cirillo tarafından geliştirilen pomodoro tekniği, adını İtalyancada "domates" anlamına gelen "pomodoro" kelimesinden alıyor. Cirillo, bu ada, domates şeklindeki mutfak zamanlayıcısını kullanarak tekniği geliştirirken karar veriyor.

Zamanınızı daha etkili kullanmak ve çalışmalarınızın istediğiniz şekilde sonuca ulaşmasını sağlamak için basit ama vurucu bu yaklaşımı uygulayabilirsiniz. “Pomodoro tekniği nasıl yapılır?” sorusu kafanızda oluşmaya başladıysa geç kalmadan detaylarına bakalım ve bir domatesin nasıl başarıya sürükleyebileceğini görelim.

Pomodoro tekniği nedir?

Temelde pomodoro tekniği, zamanı belirli bölümlere ayırarak daha verimli kullanmamızı sağlıyor. Yöntemin basit bir tekniği var. O da 25 dakikalık çalışma süreleri ve ardından gelen 5 dakikalık kısa aralar. Bu periyotlara da “pomodoro” deniyor.

Yoğun odaklanma için yeterince uzun olan 25 dakikalar ile aynı zamanda dikkat dağılması ve yorulma da önleniyor.

Pomodoro tekniği prensipleri nelerdir?

Görevlerinizi bölerek programlayın.

Düzenli ara verin.

Periyotlar dahilinde araların döngüsünü değiştirin.

Görevlerinizi bölerek programlayın.

Pomodoro tekniği, büyük görevleri küçük ve yönetilebilir parçalara ayırmak üzerine kurulu. Her bir pomodoro, bir görev üzerinde odaklanmayı gerektiriyor. Böylelikle görevlerin üzerinde daha etkin bir kontrol sağlanıyor ve büyük projelerin üstesinden gelmek kolaylaşıyor.

Düzenli ara verin.

Tekniğin ikinci önemli noktası ise düzenli aralar vermek. Bu aralar sayesinde beynimiz dinlendiği gibi diğer pomodoro için yeniden odaklanma sağlanıyor. Bir artısı da uzun süreli dikkat gerektiren işlerde oluşabilecek mental yorgunluğun azalması yönünde.

Periyotlar dahilinde araların döngüsünü değiştirin.

Dört pomodoro yani 25 dakikalık çalışmalarınızı tamamladıktan sonra, daha uzun bir ara verin. Bu ara, 15 ila 30 dakika arasında değişebilir. Böylelikle beyniniz daha uzun süreli bir dinlenme süresine sahip olacak ve gün boyunca sürdürülebilir verimlilik düzeyi korunacak.

Pomodoro tekniği nasıl uygulanır?

Adım #1: Zamanlayıcınızı ayarlayın.

Zamanlayıcınızı ayarlayın. Adım #2: Görevlerinizi belirleyin.

Görevlerinizi belirleyin. Adım #3: Çalışma süresini iyi kullanın.

Çalışma süresini iyi kullanın. Adım #4: Kısa aralarınızı mutlaka değerlendirin.

Kısa aralarınızı mutlaka değerlendirin. Adım #5: Uzun aralarınızda kendinizi dinlendirin.

Adım #1: Zamanlayıcınızı ayarlayın.

Teknikteki ilk adım, bir zamanlayıcı ayarlamak. Bu zamanlayıcıyı da hangi süre ile kuracağınızı artık biliyorsunuz. Tekniğin doğuşunu sağlayan klasik mutfak zamanlayıcılarını kullanabileceğiniz gibi daha pratik olmasını istiyorsanız akıllı telefonunuzu da kullanabilirsiniz. Bunun için de isterseniz sabah kahvenizi yudumlarken 25 dakikalık bir pomodoro sayaç ayarlayıp e-postalarınızı kontrol etmeye başlayabilirsiniz.

Adım #2: Görevlerinizi belirleyin.

Bir sonraki adım, üzerinde çalışacağınız görevi belirlemek. Bu, bir rapor yazmak, bir sunum hazırlamak veya hatta ev işleri yapmak olabilir. Önemli olan, o 25 dakika boyunca tek bir göreve odaklanmanız.

Diyelim ki bir sunum üzerinde çalışıyorsunuz. Bu pomodoro süresince, sadece sunumun bir kısmına odaklanın, mesela giriş slaydını tamamlamaya çalışın.

Adım #3: Çalışma süresini iyi kullanın.

Zamanlayıcı başladığında, seçtiğiniz göreve tam odaklanın. Eğer aklınıza başka işler gelirse, bunları bir kenara not edin ve pomodoro süresi bitene kadar o işlere dokunmayın. Sunumu hazırlarken aklınıza gelen "Çamaşırları asmalıyım." düşüncesini bir kâğıda not alın ve çalışmaya devam edin.

Adım #4: Kısa aralarınızı mutlaka değerlendirin.

Zamanlayıcı çaldığında, 5 dakikalık bir ara verin. Kalkın, gerinin, biraz su için. Ekranlardan uzak durun. “Başka ne yapabilirim?” diye düşünmek yerine 5 dakikalık arada pencereden dışarıya bakabilir, hızlı bir şekilde atıştırmalık alabilir veya sadece koltukta gerinebilirsiniz.

Adım #5: Uzun aralarınızda kendinizi dinlendirin.

Dört pomodoro tamamladıktan sonra (yani yaklaşık 2 saat sonra), kendinize 15-30 dakikalık daha uzun bir ara verin. Bu süre, beyin için yenilenme fırsatı. Uzun bir arada, dışarıda kısa bir yürüyüş yapabilir, bir arkadaşınızla telefonda konuşabilir veya bir kahve molası verebilirsiniz.

Pomodoro tekniğini kimler kullanmalı?

Pomodoro tekniği, geniş bir yelpazede pek çok kişiye hitap eden bir teknik. Öğrenciler, çeşitli meslek grupları bu tekniği kullanarak zamanını daha iyi değerlendirebilir. Bunun yanı sıra sadece meslek grubu değil zaman yönetiminde zorluk çeken, kolayca dikkati dağılan veya uzun süreli görevlerde motivasyonunu korumakta güçlük çeken herkes de pomodoro tekniği kullanımına başvurabilir.

Pomodoro tekniği ders programı oluşturun.

Tekniğe sıklıkla başvuru yapan kişilerin arasında kuşkusuz ki öğrenciler, ilk sırayı alıyor. Özellikle sınavlara hazırlık sürecinde, ders çalışma sürelerini verimli bir şekilde yönetmek ve bilgiyi daha etkin bir şekilde sindirmek için bu teknik tercih edilebilir. Kısa çalışma süreleri ve düzenli aralar, öğrenme sürecini optimize edeceği gibi bilgiyi uzun süreli hafızaya aktarmayı da kolaylaştırır.

Evden çalışanların işini kolaylaştırıyor.

Evden çalışanlar ve serbest meslek sahipleri için pomodoro tekniği, gün içindeki yapıyı ve düzeni sağlama konusunda çok yardımcı olabilir. Çalışma ve dinlenme dengesini kurarak, uzun çalışma saatlerinin getirdiği yorgunluğu ve verimsizliği önleyebilirsiniz. Ayrıca teknik, ev ortamının dikkat dağıtıcı unsurlarıyla başa çıkmada da etkili bir yöntem.

İş dünyası da pomodoro tekniğini kullanıyor.

Sadece öğrenci veya freelancer olanlar değil iş dünyasının profesyonelleri ve çoklu görevlerle uğraşan kişiler için de pomodoro tekniği oldukça faydalı. Bu sayede gün boyunca yoğun ve çeşitli iş yükünü yönetmek mümkün olduğu gibi görevleri bölümlere ayırmak, her birine odaklanmayı daha mümkün hâle getiriyor.

Yaratıcı bir şeyler mi düşünmeniz gerekiyor?

O zaman sizi de pomodoro tekniği çizelgesi oluşturmaya davet ediyoruz. Yazarlar, sanatçılar, tasarımcılar kısacası yaratıcı işlerle uğraşan herkes pomodoro tekniğini kullanabilir. Uzun sürekli odaklanarak yaratıcı düşünce akışını sürdürebilirsiniz. Böylelikle tükenmişlik hissinizin önüne geçebilir ve yaratıcılığınızı daha canlı tutabilirsiniz.

Pomodoro tekniği ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları

25 dakika çok kısa gibi, gerçekten işe yarıyor mu?

Evet, işe yarıyor! 25 dakika, dikkatinizi tam olarak bir işe verebileceğiniz optimal bir süre. Bu süre ne çok uzun ne de çok kısa. Bu yüzden de görevinize odaklanabilir ve dikkatinizin dağılmasını önleyebilirsiniz. Deneyin, farkı göreceksiniz!

Her türlü iş için pomodoro kullanılabilir mi?

Pomodoro tekniği, çoğu görev için uygun. Özellikle de uzun süre dikkat gerektiren işler için ideal. Ancak çok kısa süren veya kesintiye uğraması muhtemel işler için bu teknik ideal olmayabilir. Yine de denemekten zarar gelmez!

Aramı kaçırırsam ne olur?

Arayı kaçırmak bazen olabilir. Eğer bir pomodoro sırasında ara veremezseniz, sonraki aranızı biraz daha uzun tutabilirsiniz. Önemli olan, esnek olmak ve kendinize çok yüklenmemek.

Son olarak, herkesin farklı çalışma tarzları olduğunu unutmamak gerekiyor. Pomodoro tekniği, esnek bir yapıya sahip olduğu için kişisel ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Deneyin, zaman yönetiminizde ve verimliliğinizde nasıl bir fark yarattığını göreceksiniz!

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