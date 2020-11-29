Popüler Oyun Yayıncısı Ninja, 'Oyuncu Kapüşonlusunu' Duyurdu

Dünyanın en popüler oyun yayıncılarından bir tanesi olan Tyler "Ninja" Blevins, ürün yelpazesini yeni bir ürünle daha genişletti. Blevins, çıkardığı ürünlerinin arasına oyuncu kapüşonlusunu da ekledi.

İnternette yayın yapan popüler yayıncıların çeşitli markalarla iş birliği yapması oldukça yaygın bir durum. Örneğin popüler yayıncılardan bir tanesi olan Shroud, Logitech gibi şirketlerle iş birliği yaparak Shroud markalı oyuncu aksesuarları çıkarabiliyor.

Dünyanın en popüler yayıncılarından bir tanesi olan Tyler Blevins, namı diğer Ninja, var olan ürün yelpazesini genişleten oldukça ilginç bir ürün duyurdu. Ancak Ninja'nın duyurduğu ürün bir bilgisayar ya da konsol aksesuarı olmadı.

Ninja'dan kapüşonlu sweatshirt

Ünlü yayıncı, oyuncuların oyun oynarken kulaklıkla birlikte rahat bir şekilde kullanabileceği kapüşonlu sweatshirt'ünü duyurdu. Oyuncuların kulaklıkla birlikte rahat bir şekilde kullanabilecek olmasının sebebi ise kapüşonun sağ ve sol tarafında kulak üstü kulaklıklarda kullanılabilecek "polymesh" bulunuyor.

Beeboom'da yer alan habere göre, bu tür bir tasarımı düşünen ilk kişi Ninja değil. Bu senenin başlarında Champion da oldukça benzer bir tasarıma sahip oyuncu kapüşonlusu çıkarıyor. Ancak o tasarımda, kapüşon çok daha geniş olarak tasarlanıyor ki bu sayede oyuncular kulaklıklarını direkt olarak kapüşonun içerisinden kullanabiliyor.

Ninja'nın çıkardığı siyah, pembe, gri ve kırmızı renk seçeneklerine sahip oyuncu kapüşonluları, Ninja'nın kendi internet sitesi üzerinden 60 dolara (470 TL) satılıyor. Eğer ki 470 TL vererek Ninja'nın oyuncu kapüşonlularından birinin sahibi olmak istiyorsanız en azından şu an için biraz geç kaldınız. Satışın yapıldığı internet sitesine girildiğinde tükendiği görülüyor. Bu kapüşonluya sahip olmakta çok ısrarlıysanız yeni stokları beklemeniz gerekiyor.