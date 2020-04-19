Hollandalı Autovise, Almanya merkezli lüks otomobil üreticisi Porsche'nin bir sonraki hiper otomobilini gösteren patent görselleri paylaştı. Paylaşılan görseller, Porsche'nin yeni aracının üretime hazır olabileceğini gösteriyor.

Lüks otomobil üreticisi Porsche’nin bir süredir 918 Spyder’ın halefi üzerine çalıştığı konuşuluyordu. Alman firma da bu iddiaları herhangi bir şekilde reddetmedi ancak bunun için acele etmediğini söyledi. 918’in halefi için vaktin gelip gelmediğini henüz bilmiyoruz zira lüks otomobil üreticisi, 918 serisinin üretimlerini yalnızca 918 adet araç ürettikten sonra 2015 yılında sonlandırmıştı.

Bugün Hollanda merkezli haber sitesi Autovisie’de yayınlanan bir haberse bu iddiaları doğrular nitelikte firmanın bir sonraki hiper otomobilinin patent görsellerini ortaya çıkardı. Geçen yılın 917 konsept serisiyle oldukça benzer olan bu patent görselleri, yeni bir 919 serisi mi geliyor sorusunu akıllara getirdi. Dilerseniz gelin ortaya çıkan bu görsellere daha yakından göz atalım ve kararı sizlere bırakalım.

Porsche’nin yeni hiper otomobiline ait patent görselleri:

Patent görselleri, birçok tasarım detayından yoksun olan konseptle çarpıcı benzerlikler taşıyor. Bu noktada ön tampondaki hava delikleri ve yan ayırıcılar da dahil pek çok aerodinamik bileşen, üretime hazır detaylar gibi görünüyor. Öte yandan farlara geldiğimizde buradaki detaylar da Porsche Taycan’da gördüğümüz mevcut tasarım anlayışıyla eşleşiyor.

Aracın arka tarafında da aerodinamik için çoklu açıklıklara sahip büyük bir spoyler olduğunu görebiliyoruz. Dikkat çeken bir diğer noktaysa iki egzoz borusunun arka tamponun hemen üzerinde, tam ortada konumlandırılması oluyor. Bu neden önemli diye soracak olursanız da bu detay, aracın içten yanmalı veya plug-in hibrit olacağını kanıtlıyor.

Porsche’nin yeni hiper otomobilini ne zaman tanıtacağı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte patent görsellerinde yer alan aracın gerçekten firmanın bir sonraki hiper otomobile ait olup olmadığı da kesin değil. Bu sorularımızın yanıtını almak için en azından bir süre daha beklememiz gerekiyor.