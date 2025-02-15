Porsche modifiye ustasının bundan 15 sene önce gizemli bir şekilde kayboluşu ve ardından cesedinin bulunması, suç dünyasında hâlâ gizemini koruyan bir olay olmaya devam ediyor.

Yüksek performanslı Porsche modifikasyonlarıyla bilinen Uwe Gemballa, ünlü bir Alman otomobil modifiye ustasıydı. 2010 yılında Güney Afrika'ya yaptığı bir iş gezisi sırasında esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.

Kaybolması ve ardından öldürülmesi, ilginç bir soruşturmanın konusu oldu. Konunun aslına astarına bir göz atalım.

Uwe Gembella, Güney Afrika’ya bir seyahat yaptı.

8 Şubat 2010'da Gemballa, lüks otomobil dönüşüm işini genişletme fırsatlarını araştırmak amacıyla Güney Afrika’nın Johannesburg şehrine geldi fakat ülkeye geldikten kısa bir süre sonra eşi Christiane ile temasa geçti ve acil olarak 1 milyon euro göndermesini söyledi.

Normalde İngilizce kullanmamalarına rağmen telefon görüşmesi sırasında İngilizce konuşması, eşini işkillendirdi. Bu, Gemballa’nın ailesiyle kurduğu son iletişimdi… Şüphelenen eşi, hemen yetkililere ulaştı.

Uwe’nin cesedi, Afrika’da bulundu.

Ekim 2010'da, Gemballa’nın cesedi Pretoria yakınlarında bir mezarda bulundu. Elleri ile ayaklarından bağlanmıştı ve ağzı ve burnu koli bandıyla kapatılmıştı. Otopsi raporlarına göre katili, göğsüne oturup onu yavaşça boğarak öldürmüştü. Ölümünün büyük bir işkence ve acı içinde gerçekleştiği aşikârdı…

Cinayet soruşturması, Gemballa’nın yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olabileceğini ortaya çıkardı.

İddiaya göre Gemballa, büyük miktarlarda parayı modifiye ettiği lüks araçların içine gizleyerek Güney Afrika'ya kaçırıyordu ama içinde 1 milyon euro olması beklenen bir Porsche Cayenne'in boş olarak gelmesiyle bir anlaşmazlık çıkmıştı.

Kesin bir bilgi olmasa da yetkililer, Gemballa’nın öldürülmesine bu paranın kaybolmasının sebep olmuş olabileceğini düşünüyor.

Olaya karışan birkaç kişi tutuklandı.

2010 yılında Thabiso Mpye, suçu kabul ederek 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2015 yılında ise Thabo Mohapi, Kagiso Ledwaba ve Galland Holworthy, adam kaçırma, cinayet ve hırsızlık suçlarından mahkûm edildi. Mohapi, daha önce işlediği suçlarla birlikte toplamda 49 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Holworthy ise 25 yıl hapis cezası aldı.

Tabii bu isimler tek başına bir şey ifade etmiyordu. Muhtemelen büyük suç örgütlerini arkasında barındıran tetikçiden ibaretlerdi.

Radovan Krejcir

Soruşturmada, Çek mafya lideri Radovan Krejcir'in cinayeti azmettirdiği söylendi fakat yeterli delil bulunamadığı için Krejcir bu suçtan tutuklanamadı.

Cinayetten sonra da bazı gelişmeler oldu.

Uwe Gemballa’nın öldürülmesinin ardından, şirketi mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldı ve iflas etti fakat Andreas Schwarz ve yatırımcı Steffen Korbach tarafından 2010 yılının Ağustos ayında "Gemballa GmbH" adıyla yeniden kuruldu. 2016 yılında, şirketin tek sahibi Steffen Korbach oldu.

Gemballa'nın oğlu Marc Philipp Gemballa, babasının mirasını yaşatmak adına kendi otomotiv şirketini kurdu ve yüksek performanslı araç modifikasyonları yapmaya devam ediyor.

Uwe Gemballa'nın cinayeti ise ne yazık ki hâlâ gizemini koruyor. Sizin kendi teorileriniz varsa yorumlarda merakla bekliyoruz...

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