Porsche Taycan, Yılın En İnovatif Aracı Unvanına Sahip Oldu

Alman bilim insanları, her yıl düzenledikleri AutomotiveINNOVATIONS Awards etkinliğinin sonucunu açıkladılar. Bu yıl 250 kadar otomobil üzerinde inceleme yapan bilim insanları, Alman otomobil devi Porsche'un ilk elektrik motorlu aracı olan Taycan'ı yılın en inovatif aracı olarak seçtiler.

Otomobil sektörü, elektrik motoruna sahip olan araçlara her geçen biraz daha yaklaşıyor. Dev şirketler bir yandan, birbirlerinin peşi sıra elektrik motorlu araçlarını tüketicilere sunarken diğer yandan da bu alanda en iyi olabilmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Elektrik motorlu araçlar dediğimizde pek çoğumuzun aklına ilk olarak Tesla gelse de Alman bilim insanlarına göre bu durum, pek de öyle değil.

Almanya'nın Bergisch Gladbach kentinde bulunan Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Otomotiv Yönetim Merkezi (CAM), her yıl düzenli olarak "AutomotiveINNOVATIONS Awards" isimli bir ödül töreni düzenliyor. Bu etkinlik kapsamında yılın en inovatif araçları seçiliyor. Bilim insanları, bu yıl yaptıkları araştırmada ise yılın en inovatif aracının Porsche'un ilk elektrik motorlu aracı olan Taycan olduğu sonucuna ulaştılar.

Karşınızda Alman bilim insanlarına göre yılın en inovatif otomobili Porsche Taycan

Alman bilim insanları, elektrik motorlu yapıdaki Porsche Taycan'ı yılın en inovatif aracı seçmeden önce zorlu bir çalışmanın içine girdiler. Yaklaşık olarak 250 farklı otomobil üzerinde inceleme yapan bilim insanları, Porsche Taycan'ın 27 önemli inovasyona sahip olduğu ve bunların 13 tanesinin, yani yarısının dünyada ilk olduğu sonucuna ulaştılar. İşte bu durum, Porsche Taycan'ın yılın en inovatif aracı olmasını sağladı.

CAM bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Porsche Taycan ile ilgili yaptıkları açıklamalarda bu aracın özellikle de 800 volt mimarisine değindiler. Ayrıca Taycan'ın iki vitesli arka aks kontrolü özelliği, 265 kW geri kazanım gücü ve aracın en iyi sürtünme katsayısına sahip olması, Taycan'ı AutomotiveINNOVATIONS Awards'ın bir numarasına yerleştirdi.

Porsche Taycan'ın Alman bilim insanları tarafından yılın en inovatif aracı seçilmesiyle birlikte Porsche CEO'sundan da bazı açıklamalar geldi. Oliver Blume, ilk elektrik motorlu araçlarının AutomotiveINNOVATIONS Awards'ın bir numarasında olmasının gurur verici olduğunu söyleyerek memnuniyetini dile getirdi. Elektrik motorlu ilk araçlarının çok ciddi miktarda sipariş aldığını ve müşterilerden gelen dönüşlerin olumlu olduğunu ifade eden Blume, bu aracın sadece bilim insanları tarafından değil, sürücüler tarafından da en iyi olarak nitelendirildiğini açıkladı.

Bu arada Porsche Taycan'ı sadece bu ödülle anlatırsak, bu araca ihanet etmiş olacağız. Şöyle ki Porsche Taycan'ın aldığı ilk ödül bu değil. Bu elektrik motorlu spor araç geçtiğimiz dönemlerde de farklı kurumlar tarafından verilen yılın en iyi otomobili, Çin'in en yeşil otomobili, yılın en iyi yüksek performanslı otomobili gibi ödüllerin de sahibi oldu. Görünüşe göre Porsche, elektrik motorlu araç sektörünün dişli isimlerinden bir tanesi olmayı başaracak.