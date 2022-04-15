PSP Oyun Emülatörü PPSSPP Nedir, Nasıl Kullanılır?

PlayStation markasının efsane el oyun konsolu PSP oyunlarını pek çok farklı cihaz ve işletim sistemi üzerinden oynamanızı sağlayan emülatör PPSSPP ile benzersiz bir oyun deneyimi yakalayabilirsiniz. Gelin PPSSPP nedir, nasıl kullanılır gibi sorulara yakından bakalım ve emülatör üzerinden oynayabileceğiniz oyunlardan bazılarını görelim.

Yıllar içinde pek çok farklı versiyonu, pek çok farklı marka tarafından üretilmiş olsa da PlayStation markasının el oyun konsolu olan PSP hala pek çok oyuncu için gerçek bir efsanedir. PSP oyunlarının tadını ise başka oyunlardan almak pek mümkün değildir. Neyse ki PPSSPP emülatörü var. PPSSPP emülatörünü kullanarak pek çok farklı cihaz ve işletim sistemi üzerinden efsane PSP oyunlarını oynayabilirsiniz.

PPSSPP emülatörü, ilk kez kuracak olanlar için biraz karmaşık görünebilir ancak ilk indirme işlemi sonrası kurulum aracı tarafından verilen yönlendirme adımları sayesinde kolayca kurulum yapacak ve efsane PSP oyunlarını dilediğiniz cihazda oynamanın tadına varacaksınız. Gelin PPSSPP nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları biraz daha yakından inceleyelim ve emülatör üzerinden oynayabileceğiniz oyunlardan bazılarını görelim.

PPSSPP nedir?

PlayStation Portable Simulator Suitable for Playing Portably, kısaca PPSSPP; Henrik Rydgård tarafından GPL 2.0 ve C ++ kullanılarak geliştirilmiş ve ilk kez 2012 yılında yayınlanmış olan bir PSP oyun emülatörüdür. PPSSPP emülatörü ile tüm PSP oyunlarını farklı cihaz ve işletim sistemlerinde oynayabilirsiniz. PPSSPP aktif olarak güncellenmekte ve günümüz sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak özellikler eklenmektedir.

PPSSPP ne işe yarar?

PPSSPP emülatörü ile Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Nintendo WiiU, Nintendo Switch, BlackBerry 10, MeeGo, Pandora, Xbox Series X, Xbox Series S, Symbian gibi işletim sistemlerinde, platformlarda ve cihazlarda tüm PSP oyunlarını oynayabilirsiniz. PPSSPP emülatörünü kurduğunuz cihaz ve işletim sistemine bağlı olarak kullanım özellikleri değişiklik gösterebilir.

PPSSPP nasıl kullanılır?

PPSSPP emülatörünü kullanmak için öncelikle buradaki bağlantı üzerinden kullanmak istediğiniz cihaza ve işletim sistemine uygun PPSSPP emülatör yükleme dosyasını indirmelisiniz. PPSSPP kurulum işlemi emülatörü kullanmak istediğiniz cihaza ve işletim sistemine göre değişiklik gösterdiği için PPSSPP internet sitesinde yükleme dosyası ile aynı sayfada bulunan kurulum rehberini incelemelisiniz.

PPSSPP emülatörünün kurulumunu tamamladıktan sonra sıra geldi oyun oynamaya. Emülatör üzerinden oynamak istediğiniz PSP oyunlarının .cso uzantılı CSO ya da .iso uzantılı ISO dosyalarına sahip olmalısınız. Bu dosyaları, emülatörü kullanmak istediğiniz cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ya da farklı bir yöntemle PPSSPP klasörüne yüklemelisiniz. Sonrasında oyunun tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.

İlk kez bu tür bir emülatör kurulumu yapacak olan kullanıcılar için PPSSPP kurulum süreci biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ancak PPSSPP internet sitesinde yer alan kurulum rehberi ve kurulum sırasında karşınıza çıkacak olan yönlendirme aracı sayesinde bu işlemi başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. PPSSPP kurulumu yapmadan önce kullanmak istediğiniz cihazın emülatöre uygun olup olmadığını yükleme sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

PPSSPP nasıl indirilir?

PPSSPP nasıl kullanılır başlığı altında verdiğimiz bağlantıyı açtığınız zaman karşınıza PPSSPP yükleme dosyalarının olduğu bir sayfa çıkacak. Bu sayfa üzerinden Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Nintendo WiiU, Nintendo Switch, BlackBerry 10, MeeGo, Pandora, Xbox Series X, Xbox Series S, Symbian PPSSPP versiyonlarından size en uygun olan yükleme dosyasını indirebilirsiniz.

PPSSPP emülatörünü, tıpkı tüm uygulamalarda olduğu gibi PPSSPP resmi internet sitesinden indirmeniz öneriliyor. Farklı kaynaklardan indirilen yükleme dosyaları ile cihazınıza virüs ya da kötü amaçlı yazılım bulaştırma ihtimaliniz bir hayli yüksek. PPSSPP emülatörünün son sürümünü ve kullanacağınıza cihaza uygun versiyonunu indirdiğinizden emin olun. Uyumsuz dosyalar, PPSSPP çalışmıyor sorununa neden olabilirsiniz.

PPSSPP özellikleri:

PSP oyunlarını HD dahil pek çok farklı çözünürlükte oynayabilirsiniz.

Tablet ve akıllı telefonlarınızda PSP oyunlarını oynayabilirsiniz.

Oyunlar için dokunmatik ekran özelleştirmesi yapabilirsiniz.

Harici kontrolör, donanım ve klavye özelleştirmesi yapabilirsiniz.

Oyunda kaldığınız yeri kaydederek PPSSPP emülatörü yüklü farklı cihazlarda oynamaya devam edebilirsiniz.

Oynanış özelleştirmeleri yapabilirsiniz.

OpenGL 2.0 kullanan tüm işlemcilerde PPSSPP emülatörünü kullanabilirsiniz.

Ekranı döndürerek oynayabilirsiniz.

Pek çok farklı cihazda ve işletim sisteminde efsane PSP oyunları oynamanızı sağlayan PPSSPP emülatörünün öne çıkan özelliklerinden bazıları bu şekilde. PPSSPP özellikleri, kullandığınız cihaz ve işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

PPSSPP oyunlarından bazıları:

Avatar - The Last Airbender

Naruto Shippuden - Legends - Akatsuki Rising

Sword Art Online - Infinity Moment

WWE SmackDown Vs. RAW 2010 Featuring ECW

Metal Gear Solid - Peace Walker

Crash Of The Titans

Naruto - Ultimate Ninja Heroes 2 - The Phantom Fortress

Monster Hunter Freedom Unite

Ghost Rider

Gran Turismo

Tekken - Dark Resurrection

Def Jam - Fight For NY - The Takeover

LEGO Batman - The Video Game

God Of War - Ghost Of Sparta

God Of War - Chains Of Olympus

Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Impact

Grand Theft Auto - Vice City Stories

Grand Theft Auto - Liberty City Stories

Grand Theft Auto - Chinatown Wars

Spider-Man 2

Spider-Man 3

Spider-Man - Web Of Shadows

Dragon Ball Z - Shin Budokai 2

Tekken 6

Ben 10 - Ultimate Alien - Cosmic Destruction

Ben 10 - Alien Force - Vilgax Attacks

Assassin's Creed - Bloodlines

Need For Speed - Most Wanted 5-1-0

WWE SmackDown Vs. RAW 2011

Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Heroes 3

Naruto - Ultimate Ninja Heroes

Dragon Ball Z - Tenkaichi Tag Team

Mortal Kombat - Unchained

Call Of Duty - Roads To Victory

Dragon Ball Z - Shin Budokai

PES 2014

FIFA 2014

Prince Of Persia - Revelations

Sonic Rivals

Dragon Ball Z - Shin Budokai Another Road

Soulcalibur - Broken Destiny

Naruto Shippuden - Kizuna Drive

Need For Speed - Underground Rivals

WWE All-Stars

One Piece - Romance Dawn - Bouken No Yoake

Midnight Club 3 - DUB Edition

Listemizdeki PSP oyunlarını ve çok daha fazlasını buradaki bağlantı üzerinden indirerek PPSSPP emülatörü üzerinden dilediğiniz cihazda ve işletim sisteminde oynayabilirsiniz. PPSSPP emülatörü aktif olarak güncelleme almaktadır. Bu nedenle emülatör üzerinden oynayabileceğiniz oyun sayısı da zaman zaman değişiklik gösterebilir.

Efsane PSP oyunlarını pek çok farklı cihaz ve işletim sistemi üzerinden oynamanızı sağlayan emülatör PPSSPP nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve emülatör ile oynayabileceğiniz PSP oyunlarından bazılarını listeledik. PPSSPP kullanıyorsanız deneyiminizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.